Президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка назвав основну причину – українці хочуть, щоб їхні діти з вересня повернулися до українських шкіл.

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Багато українців повернуться в Україну через дітей

На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом PESEL UKR. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15 – 20%.

Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл,

– пояснив він.

Проблема для українських біженців полягає у тому, що польські школи не мають деяких важливих предметів, які є в українських школах. Мовиться, серед іншого про українську мову та історію України – "що довша перерва у викладанні таких предметів, то важче цим дітям буде повернутися до української школи".

За словами Скірка, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди. Так, 73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 000 осіб з цієї групи створили компанію в цій країні.

Восени у польських школах стане менше дітей з України / Фото UnSplash

Частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину

Українці дедалі частіше віддають перевагу Німеччині, а не Польщі. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безплатним житлом. Попередні опитування свідчать, що у Німеччині хотіли б залишитися назавжди 37% біженців, тоді як у Польщі – близько 19%.

За замовчуванням повнолітні шукачі притулку мають право на 410 євро (понад 1,8 тисячі злотих) на "задоволення основних потреб". Отримавши притулок, біженці можуть працювати, а заробітна плата на нашому західному кордоні, звісно, значно вища, ніж у Польщі,

— каже експертка WOT Foundation Олена Бабакова.