Останнім часом на підприємствах, у готелях, на будівництві, окрім поляків, переважно працюють громадяни України. Однак приплив іммігрантів з віддалених країн щомісяця невпинно зростає. Зокрема, люди з Філіппін, Індонезії, Кенії та Тунісу дедалі частіше приєднуються до робочої сили.

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У нещодавній доповіді експерт з ринку праці Анна Судольська підкреслила змінну динаміку на європейському ринку праці. Оскільки все більше поляків їдуть до Німеччини в пошуках високооплачуванішої роботи, кількість українських працівників у Польщі помітно зменшилася. Судольська стверджує, що останнім часом привабливість роботи, зокрема сезонної, для українців зменшилася.

За її словами, у 2022 році "кадрові проблеми готельєрів і рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України". Очікується, що ця популяція заповнить кадрові прогалини та внесе внесок у загальну робочу силу в різних секторах.

Сьогодні ми бачимо, що 70 – 8 0% з цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися в Україну, поїхали до Німеччини чи деінде на роботу,

– говорить Судольська.

Щоб задовольнити попит на робочу силу, власникам бізнесу рекомендується створювати середовище, яке заохочуватиме українських громадян залишатися в Польщі.

Управління соціального страхування Польщі підкреслило необхідність інтенсифікованих програм навчання та покращення умов праці, враховуючи поширені демографічні моделі. Оскільки кількість українців, потрібних у різних галузях, продовжує зростати, сприяння їх утриманню стало пріоритетом.

Через масовий від'їзд українців у Польщі бракує працівників / Фото UnSplash

Хто з українців планує залишитися в Польщі?

Це питання дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому дуже залежать від віку біженців. Молодь частіше планує затриматись на рік і довше, а от старші люди – поспішають повернутися додому.

Наміри українців у Польщі такі:

18 – 25 років: 21% хочуть залишитися у Польщі, а 12% – повернутися в Україну;

26 – 35 років: 26% мають намір залишитися, а 36% – повернутися в Україну;

36 – 45 років: на 13% більше громадян України мають намір залишитися в Польщі, ніж тих, хто хоче повернутися додому;

від 45 років: хочуть залишитися в Польщі 5%, а повернутися додому 12%.

Зауважте: за останніми підрахунками платформи Опендатабот, кількість українців, які досі залишаються за кордоном сильно відрізняється від показників ООН. Виявилось, що лише 2,4 мільйона українців виїхали та не повернулися до України від початку повномасштабної війни.