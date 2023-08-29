Президент Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирко назвал основную причину – украинцы хотят, чтобы их дети с сентября вернулись в украинские школы.

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Многие украинцы вернутся в Украину из-за детей

В начале 2023 г. в Польше насчитывалось 955 тысяч украинцев со статусом PESEL UKR. Сейчас беженцев меньше, по некоторым оценкам – на 15 – 20%.

Многие беженцы планировали вернуться в Украину по окончании учебного года. Чтобы их дети с сентября могли вернуться в украинские школы,

– объяснил он.

Проблема для украинских беженцев заключается в том, что у польских школ нет некоторых важных предметов, которые есть в украинских школах. Говорится, среди прочего об украинском языке и истории Украины – "чем длиннее перерыв в преподавании таких предметов, тем труднее этим детям будет вернуться в украинскую школу".

По словам Скирко, в Польше остались преимущественно те беженцы, которые намерены проживать в Польше длительное время или осесть навсегда. Значительная часть из них – образованные и обеспеченные люди. Так, 73% совершеннолетних беженцев из Украины нашли легальную работу в Польше, а более 30 тысяч человек из этой группы создали компанию в этой стране.

Осенью в польских школах станет меньше детей из Украины / Фото UnSplash

Часть беженцев уезжают из Польши в Германию

Украинцы все чаще предпочитают Германию, а не Польшу. Это связано с лучшим социальным обеспечением и бесплатным жильем. Предыдущие опросы свидетельствуют, что в Германии хотели бы навсегда остаться 37% беженцев, тогда как в Польше – около 19%.

По умолчанию совершеннолетние искатели убежища имеют право на 410 евро (более 1,8 тысячи злотых) на "удовлетворение основных потребностей". Получив убежище, беженцы могут работать, а заработная плата на нашей западной границе, конечно, значительно выше, чем в Польше,

— говорит эксперт WOT Foundation Елена Бабакова.