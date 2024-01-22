За попередніми прогнозами, близько 90 тисяч українців з екстреними візами ще можуть прибути в Канаду до кінця березня. Як їх готуються приймати в державі та що передбачає програма CUAET – читайте далі.

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Канада чекає на ще 90 тисяч українців

З березня 2022 року уряд Канади видав 936 293 екстрені тимчасові візи українцям, які бажають працювати або навчатися в Канаді, поки триває війна. З них 210 178 українців прибули до Канади з візами CUAET станом на 28 листопада 2023 року.

Агентства з поселення готуються до прибуття ще десятків тисяч українців. Міністерство імміграції біженців та громадянства Канади та Operation Ukraine Safe Haven провели опитування й очікують, що до встановленого терміну до Канади приїдуть ще 90 тисяч людей з України.

В найближчий період значно збільшиться кількість новоприбулих у порівнянні з попередніми місяцями. Про це заявив генеральний директор організації Operation Ukraine Safe Haven Сарош Різві. Він вважає, що рівень суспільної підтримки українців знизився, тому велику роль на себе беруть організації.

Новоприбулих розселять у невеликих містечках

Заклади розміщення стали більш пристосованими, але наплив людей може бути досить масовим. Тому найближчим часом перевірять місця в готелях та "‎продуктові банки" (food banks), щоб усім новоприбулим вистачило місць та первинної допомоги.

Пошук житла для всіх охочих буде непростим. Біженцям запропонують проживання в невеликих населених пунктах, де легше й доступніше знайти житло.

Особи, які отримали спеціальні візи CUAET зможуть приїхати до Канади й після 31 березня. Але у них не буде права на трирічний дозвіл на роботу та навчання в рамках програми. Також вони не отримають фінансової допомоги або допомоги з облаштування.

Детальніше про те, що передбачає програма CUAET можна дізнатися за посиланням.

Як можна отримати дозвіл на проживання в Канаді

Канада восени запровадила ще одну тимчасову міграційну програму для українців. Уряд держави дав їм змогу отримати дозвіл на постійне проживання. Така опція доступна для тих, у кого є близькі родичі із канадським громадянством або статусом постійного жителя Канади.

Близькими родичами вважаються: батьки, діти, бабусі й дідусі, подружжя, брати та сестри. На момент подачі документів на посвідку, потрібно перебувати на території Канади. Більше про програму – читайте у цьому матеріалі.