Скористатися новою програмою зможуть громадяни України, які мають близьких родичів із канадським громадянством або статусом постійного жителя Канади. Прийом заявок для участі у ній розпочинається 23 жовтня.

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Посвідка на проживання в Канаді: які умови

Близькими родичами у Канаді вважаються: батьки, діти, бабусі й дідусі, подружжя, брати та сестри.

Стати учасниками програми можуть члени сім'ї українців у Канаді, які зараз проживають за межами країни. Але на момент подачі документів на посвідку, потрібно перебувати на території Канади.

Також програма доступна для законних або цивільних партнерів тих українців, які мають членів родини у Канаді, але самі не можуть виїхати. Або ж вважаються померлими чи зниклими безвісти. Тобто, якщо військовослужбовець, у якого є родичі в Канаді, на жаль, загинув, його дружина може отримати посвідку на проживання у країні.

Зараз немає достатньо інформації про терміни розгляду заявки на програму. Вона має з'явитися 23 жовтня. Після подання заявки охочих отримати посвідку на проживання можуть запросити пройти медичний огляд, попросять надати документи про несудимість та здати біометрію.

У канадському уряді наголошують, що програма покликана возз'єднати українські родини, які постраждали від агресії Росії.

Скільки біженців з України прийняла Канада

Канада видала близько 800 тисяч віз біженцям з України, які рятувалися від війни. За програмою CUAET до країни прибули 230 тисяч людей.

Влітку Міністерство імміграції Канади надіслало до Постійного комітету Сенату з соціальних питань службову записку про те, скільки українців ще готові прийняти. У ній було вказано, що у Канаді "‎немає жодних обмежень" щодо кількості біженців, яких можуть прихистити.

Уряд Канади припинив приймати заявки за програмою CUAET 15 липня. На той час були схвалені близько 800 тисяч з них. А прибули до Канади тільки 21% з тих, хто подавав заявки. Українці, яким схвалили тимчасові візи, можуть приїхати до Канади до кінця березня 2024 року.