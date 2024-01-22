По предварительным прогнозам около 90 тысяч украинцев с экстренными визами еще могут прибыть в Канаду до конца марта. Как их готовятся принимать в государстве и что предполагает программа CUAET – читайте дальше.

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Канада ждет еще 90 тысяч украинцев

С марта 2022 года правительство Канады выдало 936 293 экстренных временных виз украинцам, желающим работать или учиться в Канаде, пока идет война. Из них 210 178 украинцев прибыли в Канаду с визами CUAET по состонию на 28 ноября 2023 года.

Агентства по поселению готовятся к прибытию еще десятков тысяч украинцев. Министерство иммиграции беженцев и гражданства Канады и Operation Ukraine Safe Haven провели опрос и ожидают, что в установленный срок в Канаду приедут еще 90 тысяч человек из Украины.

В ближайший период значительно увеличится количество новоприбывших по сравнению с предыдущими месяцами. Об этом заявил генеральный директор организации Operation Ukraine Safe Haven Сарош Ризви. Он считает, что уровень общественной поддержки украинцев снизился, поэтому большую роль берут на себя организации.

Новоприбывших расселят в небольших городках

Места для размещения стали более приспособленными, но наплыв людей может быть достаточно массовым. Поэтому в ближайшее время проверят места в отелях и "продуктовые банки" (food banks), чтобы всем новоприбывшим хватило мест и помощи.

Поиск жилья для всех желающих будет непростым. Беженцам предложат проживание в небольших населенных пунктах, где легче и доступнее найти жилье.

Лица, получившие специальные визы CUAET, смогут приехать в Канаду и после 31 марта. Но у них не будет права на трехлетнее разрешение на работу и обучение в рамках программы. Также они не получат финансовой помощи или пособия.

Подробнее о том, что предполагает программа CUAET, можно узнать по ссылке.

Как получить разрешение на проживание в Канаде

Канада осенью ввела еще одну временную миграционную программу для украинцев. Правительство государства дало им возможность получить разрешение на постоянное проживание. Такая опция доступна для тех, у кого есть близкие родственники с канадским гражданством или статусом постоянного жителя Канады.

Близкими родственниками считаются: родители, дети, бабушки и дедушки, супруги, братья и сестры. На момент подачи документов на вид на жительсво, нужно находиться на территории Канады. Больше о программе – читайте в этом материале.