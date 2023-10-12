Більше ніяких наметів: в Ірландії придумали, де розміщувати новоприбулих українців

Уряд Ірландії знайшов розв'язання проблеми з тимчасовим житлом для біженців з України. Останнім часом через брак місць для розміщення українців поселяли в наметах просто неба.

З листопада українських біженців, які продовжують прибувати до Ірландії, будуть розміщувати у виставковому центрі в Кілдері. Влада припиняє співпрацю з наметовим містечком у таборі Страдбаллі, де біженці скаржилися на погані умови проживання.

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Новий центр розміщення в Кілдері

З наступного місяця у виставковому центрі Punchestown почнуть заповнювати 378 місць для тимчасового проживання громадян України. Про це повідомили в Департаменті у справах дітей, рівності, інтеграції та молоді.

Термін договору з цим об'єктом – два роки. Зараз прогнозують, що мешканці залишатимуться в центрі на кілька тижнів, поки не переїдуть до постійного житла. Термін проживання у Punchestown повністю буде залежати від наявності вільного довгострокового житла в Ірландії.

У виставковому центрі встановлять 78 кабінок. У них буде по дві спальні, у кожній розмістять максимум по три людини. Також облаштують невелику вітальню. Душові кабіни поставлять окремо, вони будуть на спільній території. У центрі цілодобово працюватиме охорона.

Також виділять локацію для спільної їдальні. Вона працюватиме за спеціальним розкладом. Тут врахують культурні та релігійні особливості мешканців. Додатково будуть столики надворі та дитячі ігрові зони.

Проблеми з житлом для українців

Ірландія змушена була останнім часом селити українців до наметів у Страдбаллі. На цьому місці раніше проводили музичний фестиваль Electric Picnic. Мешканці дуже скаржились на погані умови через холод та вогкість. Тому договір з наметовим містечком вирішили не продовжувати, а українцям запропонують кращі варіанти розміщення.

Раніше стало відомо, що уряд Ірландії спрямує додатковий 1 мільярд євро на розселення українських переселенців у країні. Зараз держава оплачує житло 70 тисячам біженців з України.

Останнім часом влада Ірландії почала дискусію про розмір допомоги для українців. Зараз вони отримують по 220 євро на тиждень, а це в кілька разів більше, ніж у деяких інших країнах Європи. Тому ірландський уряд не виключає можливого скорочення розміру соціальної допомоги.