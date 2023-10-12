С ноября украинских беженцев, продолжающих прибывать в Ирландию, будут размещать в выставочном центре в Килдере. Власти прекращают сотрудничество с палаточным городком в лагере Страдбалли, где беженцы жаловались на плохие условия проживания.

Читайте также Дополнительные выплаты и средства на дорогу: как украинских беженцев мотивируют выезжать из ЕС

Новый центр размещения в Килдере

Со следующего месяца в выставочном центре Punchestown начнут заполнять 378 мест для проживания граждан Украины. Об этом сообщили в Департаменте по делам детей, равенства, интеграции и молодежи.

Срок договора с этим объектом – два года. Сейчас прогнозируют, что жители будут оставаться в центре на несколько недель, пока не переедут в постоянное жилье. Срок проживания в Punchestown полностью будет зависеть от наличия свободного долгосрочного жилья в Ирландии.

В выставочном центре будет установлено 78 кабинок. В них будет по две спальни, в каждой разместят максимум по три человека. Также обустроят небольшую гостиную. Душевые кабины поставят отдельно, они будут на общей территории. В центре круглосуточно будет работать охрана.

Также выделят локацию для общей столовой. Она будет работать по специальному расписанию. Здесь учтут культурные и религиозные особенности жителей. Дополнительно будут столики на улице и детские игровые зоны.

Проблемы с жильем для украинцев

Ирландия вынуждена была в последнее время селить украинцев в палатки в Страдбалли. На этом месте раньше проводился музыкальный фестиваль Electric Picnic. Жители очень жаловались на плохие условия из-за холода и сырости. Поэтому договор с палаточным городком решили не продлевать, а украинцам предложат лучшие варианты размещения.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии направит дополнительный 1 миллиард евро на расселение переселенцев в стране. Сейчас государство оплачивает жилье для 70 тысяч беженцев из Украины.

В последнее время власти Ирландии начали дискуссию о размере помощи для украинцев. Сейчас они получают по 220 евро в неделю, а это в несколько раз больше, чем в других странах Европы. Потому ирландское правительство не исключает возможного сокращения размера социальной помощи.