Українці в Чехії мають право проживати безкоштовно протягом перших 150 днів. Після цього періоду потрібно самостійно орендувати квартиру або кімнату, але держава допомагає з квартплатою щомісяця. Куди звертатися тим, хто має право і шукає безкоштовне житло в Чехії – читайте далі.

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Поради від МВС Чехії

Залишитися проживати безплатно після 150 днів можуть вразливі категорії біженців. До них належать: діти до 18 років, студенти, батьки дітей до 6 років, вагітні жінки, особи віком понад 65 років та люди з інвалідністю. Але нерідко трапляється так, що навіть їм можуть відмовити у продовженні проживання, це напряму залежить від бажання власника місця розміщення.

У випадку, якщо надавач житла вимагає оплату за проживання, то вразливі особи можуть звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU) або до неприбуткових організацій,

– пояснили у Міністерстві внутрішніх справ Чехії.

Куди ще можна звернутися щодо безплатного житла:

Centra pro podporu integrace cizinců (Центри підтримки інтеграції іноземців);

Sdružení pro integraci a migraci (Асоціація інтеграції та міграції);

International Organization for Migration (Міжнародна організація з міграції);

Organizace pro pomoc uprchlíkům (Організація допомоги біженцям);

Český červený kříž (Червоний Хрест Чехії);

Charita České republiky (Благодійна організація Чехії);

Člověk v tísni (організація "Людина в біді");

Naděje (організація "Надія").

Щоб вам або вашим рідним надали гуманітарне житло в Чехії, потрібно повідомити про статус вразливої особи і надати підтвердження. Які саме документи можуть знадобитися – читайте тут.

Бувають індивідуальні ситуації, які можна вирішити з власником житла самостійно. Наприклад, коли лише хтось один в родині належить до вразливої категорії. Можна спробувати домовитись з адміністрацією готелю або гуртожитку, щоб дозволили залишитися всій сім'ї біженців. Але ті, хто не мають статусу вразливої особи, будуть сплачувати за проживання.

Якщо ж такий варіант не влаштує власника або ж не вдасться домовитись про прийнятну ціну, можна знайти інше соціальне житло.

Як змінилося ставлення чехів до українців

Останні тенденції свідчать про зниження підтримки українських біженців у Чехії. Як змінилося ставлення чеського суспільства до українців дослідило соціологічне агентство STEM.

43% опитаних чехів повідомили, що сприйняття українців з початком війни погіршилося, а 18% сказали про негативний досвід під час спілкування з біженцями з України. При цьому зараз 51% респондентів підтримують перебування українців у Чехії, коли на початку війни за таке рішення висловлювались 70% чехів.

Серед причин погіршення ставлення називали такі: