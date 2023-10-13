Однак останні тенденції свідчать про зниження підтримки серед чеського населення. Як змінилося ставлення чеського суспільства до українських біженців, досліджувало чеське соціологічне агентство STEM у вересні 2023 року.

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Як змінилося ставлення чехів до біженців з України

Результати показали, що підтримка втікачів від війни в Україні з часом суттєво не зменшується, але негативні настрої загострюються.

Було виявлено, що значна більшість учасників, а саме 79%, мали особисті зустрічі з українськими біженцями. 43% опитаних повідомили про погіршення сприйняття українців з початком війни, а 18% респондентів висловили негативний досвід під час спілкування з біженцями.

Втім, 51% підтримують подальше перебування громадян України у Чехії, але інші – проти. На початку війни більшість респондентів (70%) висловлювались за те, щоб Чехія прийняла сотні тисяч втікачів від війни.

Вперше з літа 2022 року ми бачимо зниження частки людей, які підтримують прийом або перебування українських біженців у нас. Занадто рано говорити, чи це лише одноразове коливання в даних, чи реальна зміна,

– зауважує директор дослідження STEM Яромір Мазак.

Більшість опитаних вважають, що прибуття українських біженців не вплинуло на їхнє життя. Але чверть вважають, що їхнє особисте становище погіршилось. Серед причин негативного ставлення такі:

близько 60% вважають, що рівень злочинності зріс;

наявність місць у дитсадках та школах (66%);

знизилась доступність житла (57%);

доступ до медичного обслуговування та роботи погіршився у двох п'ятих респондентів. 30% вважають, що біженці негативно вплинули на доступність робочої сили для чеських компаній.

Чехія планує повернути українців додому

Країна розробляє сценарії повернення громадян України додому. І вже відомі перші деталі. Програму повернення українців передбачає шоста поправка до закону, відомого як Lex Ukrajina.

План Чехії буде розрахований на відшкодування частини витрат для біженців, які вирішили повертатися в Україну. Можливу суму компенсації поки не називають. Ця програма має покрити витрати для повернення на територію України та всі необхідні юридичні консультації. Зараз уряд Чехії хоче визначитися із максимальним обсягом коштів, який на це готові виділяти.

Зверніть увагу: з метою допомоги українським біженцям, які шукають притулку в Чехії, запроваджено програму допомоги. Для тих, хто вважається вразливим, доступна можливість звернутися за додатковою підтримкою. Хто має право на особливі пільги – за посиланням!