Як змінилися ціни на нерухомість і орендні ставки з 2010 року по другий квартал 2023-го – далі у матеріалі!

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Зміна цін на оренду житла в Європі за 13 років

Протягом декількох років ціни на нерухомість, як на оренду, так і на продаж, значно зросли в Європі. Є країни Євросоюзу, де за даними Євростату вартість житла збільшилася більш ніж удвічі. Серед них:

Естонія (+211%);

Угорщина (+180%);

Литва (+152%);

Латвія (+144%);

Чехія (+122%);

Люксембург та Австрія (обидві +120%).

Є лише кілька країн, де ціни не зазнали значущого зростання за останні 13 років. Протягом цього періоду вартість квартир навпаки знизилася – в Греції, яка боролася з кризою у 2010 році (-14%), в Італії (-8%) і на Кіпрі (-3%).

Чому житло стає дешевше в Південній Європі?

Зниження цін в Італії та Греції можна пояснити насамперед різким зростанням вартості енергоресурсів і переважанням великої кількості напівзруйнованих будівель, які не пройшли ремонт. Ці старі споруди часто непривабливі через непомірні витрати на комунальні послуги та погані умови проживання.

Багато будинків у маленьких італійських містах і селах є старими та давно не ремонтувалися. Вони великі споживачі енергії, і, крім того, часто мають інші побутові проблеми. Доходи домогосподарств в Греції знизилися, і, так само як і в інших південних країнах, COVID-19 призвів до скорочення доходів від оренди,

– коментує Казімеж Кірейчик, експерт із житлової стратегії JLL.

За словами експерта, при цьому значно важче пояснити падіння цін на Кіпрі. Цей ринок сильно постраждав від кризи 2008 року, і реальні ціни продовжували падати до 2014 року. Найбільшою групою іноземців, які купують там нерухомість, залишалися росіяни. Ймовірно, бажаючи скористатися "золотими візами".

Що треба знати про ціни на нерухомість у ЄС / Фото UnSplash

Купувати чи орендувати житло у Європі: що краще?

За даними Євростату, ціни на житло для продажу в ЄС зросли більше, ніж ціни на оренду. Це стосується 20 із 27 країн ЄС. Наприклад, в Польщі ціни на оренду з 2010 року зросли майже на 75%.

Ціни на оренду зросли у 26 країнах ЄС. Найбільший приріст цін зафіксовано в Естонії (+208%) та Литві (+168%). Проте, ціни на оренду в Греції знизилися на 21%.

Зараз в багатьох країнах ціни на оренду квартир трохи знижується. Хоча в цілому у другому кварталі 2023 року ціни на нерухомість в ЄС зросли на 0,3% порівняно з першим кварталом 2023-го.

Найбільше падіння цін на оренду квартир зафіксували в таких країнах:

Німеччина (-9,9%);

Данія (-7,6%);

Швеція (-6,8%).

Найбільше зростання цін було зафіксовано у:

Хорватії (+13,7%),

Болгарії (+10,7%),

Литві. (+9,4%).

Зауважте: Центр зайнятості у Німеччині сприяє потребам українських біженців у житлі, покриваючи витрати на оренду та пропонуючи фінансову допомогу для першого облаштування житла. Як отримати таку допомогу – читайте за посиланням!