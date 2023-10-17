Украинцы в Чехии имеют право проживать бесплатно в течение первых 150 дней. После этого периода нужно самостоятельно арендовать квартиру или комнату, но государство помогает с ежемесячной квартплатой. Куда обращаться тем, кто имеет право и ищет бесплатное жилье в Чехии – читайте дальше.

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Советы от МВД Чехии

Остаться проживать бесплатно после 150 дней могут уязвимые категории беженцев. К ним относятся: дети до 18 лет, студенты, родители детей до 6 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет и люди с инвалидностью. Но часто случается так, что даже им могут отказать в продлении проживания, это напрямую зависит от желания владельца места размещения.

В случае, если собственник жилья требует оплату за проживание, то уязвимые лица могут обратиться в Региональный центр помощи Украине (KACPU) или в неприбыльные организации,

– объяснили в Министерстве внутренних дел Чехии.

Куда еще можно обратиться по поводу бесплатного жилья:

Centra pro podporu integrace cizinců (Центры поддержки интеграции иностранцев);

Sdružení pro integraci a migraci (Ассоциация интеграции и миграции);

International Organization for Migration (Международная организация по миграции);

Organizace pro pomoc uprchlíkom (Организация помощи беженцам);

Český červený kříž (Красный Крест Чехии);

Charita ČR (Благотворительная организация Чехии);

Člověk v tísni (организация "Человек в беде");

Naděje (организация "Надежда").

Чтобы вам или вашим родным предоставили гуманитарное жилье в Чехии, нужно сообщить о статусе уязвимого лица и предоставить подтверждение. Какие документы могут понадобиться – читайте здесь.

Бывают личные ситуации, которые можно решить с собственником жилья без помощи других. Например, когда только один член семьи принадлежит к уязвимой категории. Можно попробовать договориться с администрацией гостиницы или общежития, чтобы разрешили остаться всей семье беженцев. Но те, кто не имеют статуса уязвимого лица, будут платить за проживание.

Если же такой вариант не устроит собственника или не удастся договориться о приемлемой цене, можно найти другое социальное жилье.

Как изменилось отношение чехов к украинцам

Последние тенденции свидетельствуют о снижении поддержки украинских беженцев в Чехии. Как изменилось отношение чешского общества к украинцам, исследовало социологическое агентство STEM.

43% опрошенных чехов сообщили, что восприятие украинцев с началом войны ухудшилось, а 18% сказали об отрицательном опыте при общении с беженцами из Украины. При этом сейчас 51% респондентов поддерживают пребывание украинцев в Чехии, когда в начале войны за такое решение высказывались 70% чехов.

Среди причин ухудшения отношения называли следующие: