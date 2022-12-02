Українці в Болгарії можуть залишитися без житла: в чому причина

Болгарські готельєри хочуть виселити переселенців

Причиною є припинення фінансування державою харчування біженців у готелях. Гроші на цю потребу перестали виділяти у середині листопада.

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Вказано, що повністю оплачувати харчування українців держава припинила у середині листопада. Нині ж уряд виділяє лише 7,5 євро на день на проживання в готелі одного біженця. Проте харчування у цю суму не входить. Раніше додатково уряд платив 2,5 євро на день харчування однієї людини.

Зараз готельєри наполягають на тому, щоб держава забезпечила регулярну доставку продуктів харчування до готелів. В іншому разі – вони будуть змушені виселяти українських біженців.

Наразі Болгарський Червоний Хрест роздає продуктові набори готелям та державним базам, де розміщені біженці. Частина з них була придбана за кошти національної благодійної акції, а іншу пожертвували Об'єднані Арабські Емірати.

Зазначається, що Червоний Хрест має запаси продовольства, яких вистачить на місяць.

Труднощі із програмою допомоги українцям у Болгарії: коротко

Труднощі та скандали в Болгарії почались ще наприкінці весни. Так, з 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути через закінчення гуманітарної держпрограми.

Тоді влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях – біженців частково переселили в простіші заклади.

Вже наприкінці вересня у Болгарії заявили, що продовжують програму безплатного проживання українських біженців у готелях. Стало відомо, що громадяни України зможуть залишатися у них до 31 жовтня, а після цього програма припинить діяти, і в біженців буде 15 днів на розв'язання питання з житлом.

Так, за рішенням влади Болгарії українців з 15 листопада мали переселити з готелів на державні бази. Після серії протестів українцям дозволили залишитись на місцях, де вони вже влилися у місцеве суспільство, ще 4 місяці.

, на початку конфлікту Європейський Союз виділив майже 100 мільйонів євро владі Софії на покриття витрат, пов'язаних з кризою біженців.