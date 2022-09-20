Згодом уряд країни запропонує інші рішення. Про це повідомив міністр туризму країни Ілін Димитров. Читайте також Голова Єврокомісії розповіла, скільки українців повернулися з країн ЄС додому

За його словами, це буде завершенням поточної гуманітарної програми. Після закінчення терміну, тобто з 1 листопада, програма безплатного проживання з харчуванням українців припинить діяти.

Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову,

– сказав міністр туризму.

Реорганізація структури допомоги біженцям виникла через складний шлях виплат європейських грошей. Нині існує 32 етапи, які потрібно подолати, щоб кошти отримали ті, кому вони призначені. Терміни таких виплат не менше 15 днів.

Труднощі із програмою допомоги українцям у Болгарії: коротко

Труднощі та скандали в Болгарії почались ще наприкінці весни. Так, з 31 травня українці, що безкоштовно проживали в готелях Болгарії, були змушені їх покинути через закінчення гуманітарної держпрограми.

Тоді влада Болгарії заявила, що з початком літнього туристичного сезону не може дозволити собі утримувати громадян України у прибережних готелях – біженців частково переселили в простіші заклади. Реакція громадян країни була різкою, що підтверджувалося закликами до відставки ініціатора такого рішення – віцепрем'єрки Калини Константинової.

Натомість вже зараз в Болгарії сподіваються, що у жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, бо запрацює нова – з інтеграції у соціальну систему.