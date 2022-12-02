Болгарские отели хотят выселить переселенцев

Причиной является прекращение финансирования государством питания беженцев в отелях. Деньги на это перестали выделять в середине ноября.

Читайте также Проживание для украинских беженцев в Польше станет платным: определили дату

Указано, что полностью оплачивать питание украинцев государство прекратило в середине ноября. В настоящее время правительство выделяет всего 7,5 евро в день на проживание в гостинице одного беженца. Однако питание в эту сумму не входит. Ранее дополнительно правительство платило 2,5 евро в день на питания одного человека.

Сейчас отельеры настаивают на том, чтобы государство обеспечило регулярную доставку продуктов питания в отели. В противном случае они будут вынуждены выселять украинских беженцев.

Пока Болгарский Красный Крест раздает продуктовые наборы гостиницам и государственным базам, где размещены беженцы. Часть из них была приобретена на средства национальной благотворительной акции, а другую пожертвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Отмечается, что у Красного Креста есть запасы продовольствия, которых хватит на месяц.

Трудности с программой помощи украинцам в Болгарии: коротко

Затруднения и скандалы в Болгарии начались еще в конце весны. Так, с 31 мая украинцы, бесплатно проживавшие в гостиницах Болгарии, были вынуждены покинуть их из-за окончания гуманитарной госпрограммы.

Тогда власти Болгарии заявили, что с началом летнего туристического сезона не могут позволить себе содержать граждан Украины в прибрежных отелях – беженцев частично переселили в более простые заведения.

Уже в конце сентября в Болгарии заявили, что продолжают программу бесплатного проживания украинских беженцев в отелях. Стало известно, что граждане Украины смогут оставаться в них до 31 октября, а после этого программа перестанет действовать, и у беженцев будет 15 дней решения вопроса с жильем.

Так, по решению властей Болгарии украинцев с 15 ноября должны были переселить из гостиниц на государственные базы. После серии протестов украинцам разрешили остаться на местах, где они уже влились в местное общество еще 4 месяца.

Заметим, в начале конфликта Европейский Союз выделил почти 100 миллионов евро властям Софии на покрытие расходов, связанных с кризисом беженцев.