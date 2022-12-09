Український SkyUp відкриє авіакомпанію в Європі: з'явилися нові деталі

9 грудня 2022, 19:32
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Влітку 2022 року український авіаперевізник SkyUp Airlines повідомив про наміри відкриття окремої авіакомпанії. Вона буде на теренах Європейського союзу.

Як зауважили у пресслужбі авіакомпанії її офіційно зареєструють у ЄС під брендом перевізника. Рейси хочуть здійснювати з аеропортів, розташованих найближче до кордону з Україною.

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Це буде офіційно зареєстрована в ЄС компанія під брендом SkyUp. Зараз ми на етапі узгодження вимог з європейським регулятором та отримання сертифіката експлуатанта. Про початок роботи компанії ми обов'язково додатково повідомимо,
– відзначили у SkyUp.

Також команда планує розвивати нову авіакомпанію за схожою моделлю зі SkyUp Airlines, поєднуючи чартерні та регулярні рейси. 

У пресслужбі додали, що про конкретні напрямки повідомлять згодом, після їх затвердження з усіма компетентними органами та отримання відповідних дозволів. При цьому наголосили, що вже точно планують польотну програму, зокрема з урахуванням найближчих до українських кордонів аеропортів для зручності українців.

Як відомо, спершу нова компанія буде виконувати перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччини. Не виключено, що будуть також польоти з Австрії та Німеччини.

Основну частку маршрутів складуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні – такі як Танзанія.

Зауважте:  поки небо України закрите для польотів, українські авіакомпанії, зокрема SkyUp, продовжують роботу за межами нашої країни. Так, один з літаків із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines, а саме Boeing 737-800, передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру Wizz Air.
Автор: Марта Касіянчук