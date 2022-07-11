МАУ співпрацює з польським туроператором ITAKA

Так, найбільший польський туроператор ITAKA підписав контракт з українською авіакомпанією МАУ на проведення літніх рейсів. У чартерній програмі задіяний Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту Катовіце.

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Завдяки підписаному контракту з МАУ ми змогли реорганізувати мережу стикувань і маємо можливість вводити додаткові рейси, що незмінно важливо у світлі стрімко зростаючого попиту на вильоти в основний сезон,

– йдеться у прес-релізі ITAKA Travel.

В межах співпраці з компанією ITAKA плануються щоденні рейси МАУ як із базового аеропорту, так і з інших міст Польщі. Повітряне судно МАУ забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків, зокрема:

Катовіце – Малага

Катовіце – Арресіфе

Варшава – Арресіфе

Катовіце – Анталія

Жешув – Анталія

Катовіце – Тенеріфе

Катовіце – Тирана

Катовіце – Лас-Пальмас

Варшава – Лас-Пальмас

Катовіце – Марса-Алам

Краків – Тирана

Катовіце – Джерба

SkyUp виконує рейси для WizzAir

Один з літаків із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines, а саме Boeing 737-800, передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру Wizz Air.

Відомо, що повітряне судно з 18 лютого по 22 червня перебувало на зберіганні в аеропорту Белграда (Сербія). Мережу відомого європейського лоукостера воно почало обслуговувати з 29 червня. Наразі літак Boeing 737-800 базується в аеропорту столиці Болгарії, Софії.

Так, станом на сьогодні три літаки Boeing 737-800 SkyUp працюють на Corendon Airlines Europe, два – на Smartwings і по одному – на Wizz Air, Tailwind Airlines і Freebird Airlines.

При цьому один B737-800 перевізника зовсім не виконує перельотів і перебуває в одному з аеропортів України. Також у флоті компанії залишаються два Boeing 737-700, що стоять у Яссах (Румунія) та Варні (Болгарія).