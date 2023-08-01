Юрій розгорнув український прапор, стоячи на даху потяга паризького метро. Цю ідею допоміг реалізувати його приятель із Франції.

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Сміливо і видовищно

Хлопці підняли прапор прямо під час руху потяга і зазняли видовищний ролик на тлі Ейфелевої вежі. На це можна зачаровано дивитися, але повторювати – не рекомендуємо.

Український прапор на даху метро в Парижі: дивіться фото та відео



Я хотів привернути увагу до України цією ексцентричною дією. Хай не забувають, які сміливі й відважні люди живуть у цій країні,

— коментує свій вчинок Юрій.

На сторінці митця в інстаграмі переважно вуличне мистецтво, присвячене російсько-українській війні та фотографії українських міст, які постраждали від ворожих атак. Також Юрій Мармеладов займається руфінгом (екстремальний вид міського туризму з підйомами на дахи та вишки), тому в його профілі знайдете урбаністичні панорами, зняті з висоток та будівельних кранів.

Дівчата з Норвегії продавали благодійні браслети для України

А у Норвегії також зворушливо підтримали Україну. 11-річні подруги Андреа та Лілі вигадали продавати браслети ручної роботи на одному з місцевих пляжів. Юним благодійницям вдалось зібрати 75 доларів.

Дівчата спрямували всі зароблені гроші на підтримку освіти і науки в Україні. Про це з гордістю розповіла у фейсбуці координаторка платформи United24 Ярослава Гресь. Фотографії Андреа та Лілі з норвезького пляжу їй надіслав батько однієї з дівчаток.

Ярослава Гресь наголошує, що важливим є будь-який внесок, це може бути 10 доларів або 1 долар, але це дуже розчулює, коли благодійністю займаються діти. Координаторка United24 надішле листа-подяку дівчатам з Норвегії за їхні добрі серця та підтримку України.