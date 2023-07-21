Андреа та Лілі з Норвегії хотіли підтримати Україну і вигадали продавати браслети ручної роботи на одному з місцевих пляжів. Юним благодійницям вдалось зібрати 75 доларів.

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Підтримка на відстані

Подруги спрямують всі зароблені гроші на підтримку освіти і науки в Україні. Про це з гордістю розповіла у фейсбуці координаторка платформи United24 Ярослава Гресь. Фотографії Андреа та Лілі з норвезького пляжу їй надіслав батько однієї з дівчаток.

11-річні дівчатка з Норвегії допомагають Україні / Фото з фейсбуку Ярослави Гресь

Моя донька та її подруга хочуть підтримати Україну. Тож вони зробили браслети та продавали їх на пляжі. Загалом вони зібрали 75 доларів, такий внесок ми зробили в напрям "‎Освіта і наука". Можливо, це небагато, але це щире бажання допомогти Україні від двох норвезьких 11-річних дівчат!

– написав тато Лілі Педер Ганке.

Ярослава Гресь наголошує, що важливим є будь-який внесок, це може бути 10 доларів або 1 долар, але це дуже розчулює, коли благодійністю займаються діти. Координаторка United24 планує надіслати листа-подяку дівчатам з Норвегії за їхні добрі серця та підтримку України.

Відповідь від українців

Ярослава запропонувала користувачам залишати під її постом слова підтримки, які будуть оформлені в одне велике послання від українців. І коментарів тут дуже багато.

Alyona Romanyuk пише: Після нашої перемоги запрошую дівчаток в гості. Смаколики, чай та цікаві екскурсії Києвом, а також Київським національним університетом імені Тараса Шевченка гарантую:)

Olga Lapshina: Милі Андреа та Лілі! Ваша щира допомога схожа на теплі обійми давнього друга. Поки існують такі люди як Ви, у цього світу є надія на краще…

Долучився до подяки і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він написав: Дякую за вашу чуйність та щирість. Через війну багато українських дітей сьогодні не можуть відвідувати школи та бачитися з друзями у класах. Ми робимо все, аби це виправити… Ваш донат — свідчення того, що українські діти ніколи не будуть самі, бо з ними увесь світ.

Слова подяки для Андреа та Лілі можна залишити тут.