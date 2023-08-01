Юрий развернул украинский флаг, стоя на крыше поезда парижского метро. Эту идею помог реализовать его приятель из Франции.

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Смело и зрелищно

Парни подняли флаг прямо во время движения поезда и сняли зрелищный ролик на фоне Эйфелевой башни. На это можно увлеченно смотреть, но повторять – не рекомендуем.

Украинский флаг на крыше метро в Париже: смотрите фото и видео



Я хотел привлечь внимание к Украине этим эксцентричным действием. Пусть не забывают, какие смелые и отважные люди живут в этой стране,

– комментирует свой поступок Юрий.

На его странице в инстаграмме в основном уличное искусство, посвященное русско-украинской войне и фотографии украинских городов, пострадавших от вражеских атак. Также Юрий Мармеладов занимается руфингом (экстремальный вид городского туризма с подъемами на крыши и вышки), поэтому в его профиле найдете урбанистические панорамы, снятые с высоток и строительных кранов.

Девочки из Норвегии продавали благотворительные браслеты для Украины

А в Норвегии тоже трогательно поддержали Украину. 11-летние подруги Андреа и Лили придумали продавать браслеты ручной работы на одном из местных пляжей. Юным благотворительницам удалось собрать 75 долларов.

Девочки направили все заработанные деньги в поддержку образования и науки в Украине. Об этом с гордостью рассказала в фейсбуке координатор платформы United24 Ярослав Гресь. Фото Андреа и Лили с норвежского пляжа ей прислал отец одной из девочек.

Ярослава Гресь отмечает, что важен любой вклад, это может быть 10 долларов или 1 доллар, но это очень трогает, когда благотворительностью занимаются дети. Координатор United24 пришлет письмо с благодарностью девочкам из Норвегии за их добрые сердца и поддержку Украины.