Карта місць із найкращими краєвидами на гори

В інтернеті з'явилася карта міст із найбільш захопливими краєвидами на гори. Найкращими виявилися міста Непалу, Франції, Швейцарії та Австрії.

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Як пояснюють у пості Reddit, щоб підготувати карту знадобилося проаналізувати крутість схилу та висоту гірських ланцюгів. Чим вище гори й крутіше схил – тим більший вигляд.

У найкращі 5 локацій з найкращими краєвидами опинилися:

Покхара в Непалі,

Шамоні у Франції,

Церматт у Швейцарії,

Йосемітська долина в Каліфорнії,

Інсбрук в Австрії.

Автор карти також рекомендує відвідати Солт-Лейк-Сіті, Ванкувер, Лос-Анджелес та Мілан.

Серед найгірших місць для споглядання гірських краєвидів:

Стамбул,

Джідда,

Сан-Франциско,

Квебек,

Мумбаї.

Карта з найкращими та найгіршими видами на гори / Фото anjali-mehta

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