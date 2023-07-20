Карта місць із найкращими краєвидами на гори

В інтернеті з'явилася карта міст із найбільш захопливими краєвидами на гори. Найкращими виявилися міста Непалу, Франції, Швейцарії та Австрії.

Читайте також Рейтинг "‎найсильніших" паспортів у світі: на якому місці Україна

Як пояснюють у пості Reddit, щоб підготувати карту знадобилося проаналізувати крутість схилу та висоту гірських ланцюгів. Чим вище гори й крутіше схил – тим більший вигляд.

У найкращі 5 локацій з найкращими краєвидами опинилися:

  • Покхара в Непалі,
  • Шамоні у Франції,
  • Церматт у Швейцарії,
  • Йосемітська долина в Каліфорнії,
  • Інсбрук в Австрії.

Автор карти також рекомендує відвідати Солт-Лейк-Сіті, Ванкувер, Лос-Анджелес та Мілан.

Серед найгірших місць для споглядання гірських краєвидів:

  • Стамбул,
  • Джідда,
  • Сан-Франциско,
  • Квебек,
  • Мумбаї.

Карта з найкращими та найгіршими видами на гори / Фото anjali-mehta

Які види відпочинку визнали найбільш ризикованими

Деякі туристичні активності, як от піші походи, люди звикли вважати цілком безпечними для життя. Але експерти розібралися зі статистикою смертей на відпочинку і склали цілий рейтинг небезпечних занять.

Туристичні експерти дослідили найбільш небезпечні для життя туристичні активності. Рейтинг ризикованих видів відпочинку очолив гірський альпінізм. На другій позиції в рейтингу ризикованих занять для туристів – печерний дайвінг. Закриває трійку смертельних активностей водіння автомобіля.