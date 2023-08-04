Українським дітям у Польщі безплатно роздадуть книжки рідною мовою: як подати заявку
Джерело:Наш вибір
Фундація "Незламна Україна" запускає чергову акцію підтримки українських дітей, які внаслідок повномасштабної війни опинились за кордоном. Цього разу для дітей у Польщі фундація підготувала понад 175 тисяч книжок українською, які роздасть безплатно.
Українським дітям у Польщі роздадуть книжки рідною мовою
"Українська книжка – дітям за кордоном" – саме так називається остання ініціатива фундації "Незламна Україна". В рамках акції фундація підготувала 35 000 книжкових наборів по 5 – 6 книжок у кожному.
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Книжкові набори безплатно отримають українські діти, які зараз проживають у Польщі. Акція діє впродовж серпня – листопада та розповсюджується на 11 польських міст:
- Варшава,
- Краків,
- Вроцлав,
- Жешув,
- Катовіце,
- Гданськ,
- Познань,
- Лодзь,
- Люблін,
- Щецин,
- Бидгощ.
Серед книг, які можуть отримати учасники акції, твори таких авторів, як Всеволод Нестайко, Іван Котляревський, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Олександр Авраменко, Джоджо Мойєс, Стівен Кінг, Марк Твен, Сесілія Ахерн, Еріх Марія Ремарк, Клайв Стейплз Льюїс, Туве Янссон та інші.
Всього фундація підготувала 750 найменувань. Всі книги поділені на 4 вікові категорії: дошкільний вік, молодший, середній та старший шкільний вік.
Як отримати книжки?
Для того, щоб отримати книги, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. Під час реєстрації необхідно вказати контактні дані батьків, ім'я та прізвище дитини, її номер PESEL, стать та вік дитини. Після реєстрації необхідно чекати на повідомлення про доставлення подарунка в обране місто. У фундації попереджають, що доставлення книг може тривати до листопада, тому просять бути терплячими.
Під час отримання книг з собою необхідно мати номер PESEL дитини, для якої замовлялись книжки. Організатори акції наголошують, одна дитина – один набір.
В рамках акції фундація також передасть по 5 тисяч книжок до бібліотек своїх шкіл у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.Зверніть увагу: за приблизними підрахунками МОН, за кордоном тимчасово проживають понад 500 тисяч українських дітей. І напередодні навчального року питання влаштування школярів-біженців у місцеві школи стає все актуальнішим. Покрокову інструкцію для сімей, які проживають у Польщі, Німеччини та Чехії, про те як підготуватися до школи в цих країнах – читайте в матеріалі.