Українським дітям у Польщі роздадуть книжки рідною мовою

"Українська книжка – дітям за кордоном" – саме так називається остання ініціатива фундації "Незламна Україна". В рамках акції фундація підготувала 35 000 книжкових наборів по 5 – 6 книжок у кожному.

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