Украинским детям в Польше раздадут книги на родном языке

"Украинская книга – детям за границей" – именно так называется последняя инициатива фонда "Несокрушимая Украина". В рамках акции фонд подготовил 35 000 книжных наборов по 5 – 6 книг в каждом.

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