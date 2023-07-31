Як живеться закордоном українським школярам та що пропонують їм у країнах Європи, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Де за кордоном найбільше українських школярів

В кожній із країн Європи перебувають тисячі українських дітей, які інтегруються у тамтешнє суспільство. Зокрема, мовиться й про заклади середньої освіти.

Так, найбільше школярів з України зареєстровано в:

Польщі – понад 528 тисяч,

понад 528 тисяч, Німеччині – близько 290 тисяч,

близько 290 тисяч, Чехії – 70,5 тисяч,

70,5 тисяч, Італії, Румунії, Іспанії та Словаччині – від 30 до 40 тисяч українських дітей шкільного віку.

Водночас є держави, де перебуває лічена кількість родин з України. Наприклад, в Ісландії живуть 700 українських дітей, у Чорногорії – близько 500, у Бельгії – менш ніж 300 школярів.

Допомога ЄС: що пропонують українським дітям

4 березня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила Директиву щодо надання тимчасового захисту українцям. Документ, зокрема, гарантує доступ до середньої освіти.

Що пропонують українським школярам закордоном​ / Фото Pixabay

Ключові принципи та практики для інклюзії дітей з України викладені в робочому документі Єврокомісії від 30 червня 2022 року. Так, комісія:

надає дотації на шкільну та вищу освіту через фонди згуртованості ЄС, програми Erasmus+ і Європейський корпус солідарності;

створює Групи освітньої солідарності ЄС для України, щоб визначити потреби українських дітей і підтримати держави, які їх приймають;

пропонує доступ до навчальних матеріалів українською мовою, онлайн-ресурсів та курсів для вчителів School Education Gateway (Шкільний освітній шлюз);

підтримує українських вчителів у спільноті eTwinning.

Зауважимо, інформацію про можливості продовження освіти в країнах ЄС для українців можна отримати у спеціальному ресурсному центрі.

Для школярів є два варіанти навчання

Існують два основні підходи, які допомагають українським дітям інтегруватися у навчальні заклади. Так, новоприбулі учні:

Спочатку можуть бути в окремих класах, де опановують нову мову. Одразу навчаються з однолітками з іншої країни.

Є як переваги, так і недоліки кожного з цих підходів. Наприклад, окреме навчання ускладнює інтеграцію, тоді як здобуття освіти одразу в місцевій школі потребує підготовки вчителів та індивідуальної підтримки для кожної дитини.

Окремі класи, центри для тимчасово переселених українців – це типово для таких країн, як Фінляндія, Польща, Португалія, Румунія, де обирають перший підхід до інтеграції. Однак у більшості країн застосовують другий метод.

Є й держави, де батькам пропонують вирішити, який з варіантів підходить для їхніх дітей. Зокрема, у Люксембурзі можна віддати дитину до місцевої школи або до класу інтеграції в міжнародній школі, а в Бельгії є вибір між підготовчими класами (DASPA) у спеціальних центрах і місцевими навчальними закладами.

Чимало країн влаштовують перевірки чи співбесіди

Найчастіше новоприбулих учнів влаштовують у звичайні класи, а додатково призначають інтенсиви для вивчення мови викладання.

До прикладу, у Греції, Австрії та Норвегії на державному рівні розроблені інструменти, щоб допомогти школам визначити потреби учнів, які не до кінця володіють мовою. Є чимало країн, як-от Франція, Ісландія, Швеція, Данія та Німеччина, де дитина до початку занять у школі має продемонструвати не лише знання мови, а й інші навчальні компетенції.

Деякі з країн ЄС проводять перевірки та співбесіди для прийняття до школи / Фото UnSplash

Натомість в Естонії та Фінляндії рекомендовано проводити вступну бесіду з учнем для складання індивідуального плану. У Словенії опитують лише старшокласників. Особлива система у Швеції, де дитина перед вступом до школи має пройти аж три етапи, під час яких аналізують мовні навички, рівень грамотності та базові математичні компетенції.

Як щодо опанування мови?

Очевидно, що одразу після приїзду школярі з України не знають мови країни, в якій отримали прихисток. Тому кожна держава пропонує різні способи розв'язання цього питання.

Наприклад, в Італії, Франції, Туреччині та країнах Балтії проводять мовні інтенсиви у невеликих групах протягом навчального дня. Школярі йдуть на мовну підтримку замість занять за розкладом. Але інколи інтенсиви призначають увечері додатково до стандартних шкільних занять.

У Чехії виділили цільове фінансування мовних курсів для школярів з України. Учні можуть проходити їх не лише у школі, а й приєднатися дистанційно. Заняття тривають один навчальний рік.

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Втім, є й країни, де немає загальнодержавної політики стосовно допомоги школярам в опануванні мови. Мовиться про Ісландію та Швецію. Там інший підхід: у Швеції в класах, де є українські діти, вводять вивчення шведської як іноземної мови, а в Ісландії навчальну програму на державному рівні та способи перевірки компетенцій переглянули з урахуванням потреб іншомовних дітей.

Не менш важливо підтримувати навчання поза класами, особливо для учнів початкової школи. Австрія, Канада, Естонія, Литва, Італія, Велика Британія та Польща пропонують літні табори та школи, щоб сприяти вивченню мови та ширшій інтеграції юних українців у суспільство.

В інших країнах, зокрема в Естонії, Латвії та Румунії, є спеціальні українські школи, де учні навчаються за національною програмою, але деякі предмети вивчають рідною мовою. У Португалії розробили програму дистанційного навчання для початкової школи, де кожен клас спільно ведуть український і португальський вчитель. Українські підручники надаються учням, щоб забезпечити безперервність навчання.

Як країни допомагають українським школярам в опануванні мови / Фото UnSplash

В яких країнах дотримуються українських стандартів?

Більшість держав дбають про тих юних українців, які бажають навчатися дистанційно – їм надають гаджети та робочі місця.

В Австрії за ініціативи Міністерства освіти комп'ютери, подаровані компаніями та приватними особами, надають українським школярам безплатно і на постійній основі. Завдяки Федеральному закону про фінансування цифровізації шкільного навчання українські учні також можуть тимчасово отримати планшети для навчання на тих самих умовах, що й австрійські.

за ініціативи Міністерства освіти комп'ютери, подаровані компаніями та приватними особами, надають українським школярам безплатно і на постійній основі. Завдяки Федеральному закону про фінансування цифровізації шкільного навчання українські учні також можуть тимчасово отримати планшети для навчання на тих самих умовах, що й австрійські. У Польщі для дистанційного навчання в українських школах учнів забезпечили ноутбуками.

для дистанційного навчання в українських школах учнів забезпечили ноутбуками. На Кіпрі в усіх освітніх округах створено спеціальні класні кімнати для онлайн-навчання українських дітей.

в усіх освітніх округах створено спеціальні класні кімнати для онлайн-навчання українських дітей. Німеччина, Австрія та Італія сприяють на найвищому рівні синхронному онлайн-навчанню за допомогою відеоконференцій просто у школах. До слова, німецькомовна платформа Eduthek надає різноманітні навчальні матеріали для дистанційного навчання українською мовою.

сприяють на найвищому рівні синхронному онлайн-навчанню за допомогою відеоконференцій просто у школах. До слова, німецькомовна платформа Eduthek надає різноманітні навчальні матеріали для дистанційного навчання українською мовою. А от у Франції та Нідерландах переконані, що це заважає інтеграції, тому дистанційні заняття українською дозволені лише вдома у вільний час. У Люксембурзі заняття з української заохочуються як позакласна діяльність.

переконані, що це заважає інтеграції, тому дистанційні заняття українською дозволені лише вдома у вільний час. У заняття з української заохочуються як позакласна діяльність. У Швеції та Сербії не докладають зусиль для підтримки зв'язку українців з рідною країною.

Утім, дозвіл вчитися лише дистанційно за українськими стандартами – це тимчасове рішення. Довгострокові освітні плани всіх європейських держав передбачають вступ до місцевих шкіл учнів, які проживають у країні понад пів року.

Винятком є новостворені цілком українські класи, де викладають рідною мовою за вітчизняними програмами та підручниками. Такі групи працюють в Естонії та Латвії. Крім того, існують українські школи за кордоном. Такі є в Туреччині, Польщі та Литві. Українські школярі мають можливість продовжити навчання в цих закладах освіти.

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