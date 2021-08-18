До ювілейної річниці здобуття Україною незалежності Закордон 24 підготував 30 музичних композицій, визнаних далеко за межами нашої держави. І це лише крихітна часточка нашої безцінної культурної спадщини.

До теми Українські артисти, чиї пісні залюбки наспівує весь світ

Українські пісні, що стали популярними за кордоном

1. "Ой не ходи, Грицю"

Пісня середини XVII століття, створення якої приписується легендарній Марусі Чурай. "Ой не ходи, Грицю" – це історія, у якій переплелися реальне й містичне, кохання та зрада. Сюжет пісні неодноразово надихав українських поетів, прозаїків та драматургів і ліг в основу багатьох літературних творів.

За межами України композиція здобула не меншої популярності. Її було перекладено багатьма мовами та використано в низці творів світової музики. Зокрема, знаменитий американський хіт "Yes, My Darling Daughter" було написано саме за мотивами "Ой не ходи, Грицю".

Також цікаво, що 1935 року в Брюсселі (Бельгія) був проведений Міжнародний конкурс на найкращу фольклорну пісню. Тоді з українською композицією виступила Швейцарія – і здобула перемогу.

"Ой не ходи, Грицю" у виконанні народної артистки України Марії Миколайчук: дивіться відео

2. "Ой ходить сон коло вікон"

"Ой ходить сон коло вікон" – колискова, що зачаровує своєю мелодикою. Багато хто з дослідників схиляється до думки, що всесвітньо відома композиція "Summertime" Джорджа Гершвіна – це джазова версія пісні "Ой ходить сон коло вікон" в обробці Олександра Кошиця.

Хор імені Григорія Верьовки виконує "Ой ходить сон коло вікон": дивіться відео

3. "Їхав козак за Дунай"

Автором цього романсу вважається поет, літератор, козак Харківського слобідського козачого полку Семен Климовський. Припускають, що пісню було написано під враженням від невдалих турецьких походів Петра I, перший з яких відбувся 1710 року.

Пісня Климовського полинула далеко за межі України. Зокрема, нею зацікавився німецький композитор Людвіг ван Бетховен. За даними Wikipedia, він взявся за обробку "Їхав козак за Дунай" 1816 року, а через 4 роки створив ще одну версію композиції.

Пісня й досі популярна за кордоном, особливо в Європі.

"Їхав козак за Дунай" у виконанні Волинського народного хору: дивіться відео

4. "Ніч яка місячна"

Слова до цієї романтичної пісні написав Михайло Старицький, а на музику їх поклав Микола Лисенко. Знамениті рядки з'явилися після вечорниць на Полтавщині, коли автор закохався в місцеву красуню. І хоч їхні стосунки не склалися, пісня увічнила почуття письменника. Її перекладають іноземними мовами, ба більше – залюбки виконують мовою оригіналу.

Француз Поль Манондіз (Paul Manandise) переспівав українську пісню "Ніч яка місячна": дивіться відео

5. "Ой летіли білі гуси"

Чимало українських музичних творів стали знаними у світі завдяки зусиллям Соломії Крушельницької. Знаменитість часто завершувала свої концерти виконанням українських народних композицій. Так, чуттєва пісня "Ой летіли білі гуси" полюбилася слухачам далеко за межами України.

Соломія Крушельницька виконує "Ой летіли білі гуси": дивіться відео

6. "Щедрик"

"Щедрик", мабуть, найвідоміша українська композиція. Щороку напередодні різдвяних свят увесь світ слухає "Carol of the Bells". І при цьому мало хто з іноземців знає, що автором музики до найпопулярнішої зимової пісні є українець. Щедрівку на музику поклав на початку XX століття Микола Леонтович.

Спочатку "Щедрик" став відомий у Чехії, Словаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Іспанії. Згодом здобув нечувану популярність в Америці. А потім "Щедрик" підкорив увесь світ, пролунавши в популярних голлівудських фільмах.

"Щедрика" заспівав хор військово-повітряних сил США: дивіться відео

7. Пісні у виконанні Квітки Цісик

Голос Квітки Цісик, дзвінкий, проникливий, щирий, заворожує й назавжди бере в полон. Дивовижно, як дівчина, яка все життя прожила далеко за океаном, так могла відчувати й передавати найтонші нюанси української пісні!

"Пливе човен", "Ой, верше, мій верше", "Карі очі, чорні брови" та інші добре відомі пісні Квітка, наче наповнила новими барвами. За словами співачки, альбоми з українськими піснями не були для неї бізнес-проєктами. Вона вважала їх родинною справою й подарунком для всіх українців у різних куточках світу.

"Два кольори" у виконанні Квітки Цісик: дивіться відео

8. "Ой, смереко"

Пісню написав 1969 року Любомир Яким для ансамблю "Троїсті музики". Легка, позитивна композиція відразу припала до душі українцям і стала візитівкою колективу. Пізніше "Ой, смереко" багато хто переспівував – від народних артистів, як-от Микола Гнатюк, до молодих гуртів.

Нерідко виконують українську пісню й іноземці. Так, у 2018 році завдяки франківчанці Олександрі Козак "Ой, смереко" заспівали у 20 країнах. До співочого проєкту залюбки доєднались: Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Гана, Гватемала, Республіка Ель-Сальвадор, Єгипет, Італія, Канада, Китай, Колумбія, Куба, Мексика, Панама, Перу, Польща, Росія, Туреччина, Філіппіни та Франція.

20 іноземців переспівали "Ой, смереко": дивіться відео

9. "Гуцулка Ксеня"

Ця українська пісня-танго Ярослава Барнича мала шалену популярність у XX столітті в Україні й серед української діаспори за кордоном. Її часто виконували в кабаре та ресторанах.

"Гуцулка Ксеня" у виконанні гурту Randevu: дивіться відео

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10. "Червона рута"

Одна з найвідоміших українських пісень у світі. Композицію виконували Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Тарас Чубай. Напевно, немає жодного українця, який би хоч раз не співав "Червону руту".

Пісня Володимира Івасюка з 1970 року лунає на весіллях, випускних вечорах та інших святкових подіях. Її радо обирають учасники музичних фестивалів та пісенних конкурсів. Дуже часто її можна почути й за океаном.

"Червону руту" заспівали в Торонто: дивіться відео

11. "Одна калина"

Руслан Квінта поділився з ТСН історією створення пісні "Одна калина". Якось Софія Ротару попросила його написати для неї таку пісню, як "Червона рута". Від такого прохання композитор зніяковів: легендарну Івасюкову пісню перевершити неможливо!

Минуло понад рік, і Квінта таки написав пісню на слова Віталія Куровського. Їхня "Одна калина" швидко набула популярності, і її почали переспівувати далеко за межами України.

Німець Бернард Шнайдер виконує пісню "Одна калина": дивіться відео

12. "Плине кача по Тисині"

Ця тужлива пісня відома з кінця 1930-х років і, за деякими даними, була створена повстанцями Карпатської України. Багато років її виконував Закарпатський державний академічний хор імені Віри Баганич. По-новому "Кача..." зазвучала під час Революції Гідності. Після подій на Майдані цей народний плач за загиблими почув увесь світ.

Чехи виконали відому пісню "Плине кача": дивіться відео

13. "Я козачка твоя"

Раїса Кириченко, виконавши пісню на слова Надії Галковської та музику Миколи Збарадського, стала на весь світ знаною козачкою. Ця лірична композиція захопила слухачів у Канаді, Австралії, Німеччині, Польщі, на Філіппінах та в Алжирі.

Раїса Кириченко та гурт "Краяни" виконують пісню "Я козачка твоя": дивіться відео

14. "Танці"

"Воплі Відоплясова" першими заспівали рок українською за кордоном. У 1990-х гурт Олега Скрипки об'їздив із гастролями всю Європу, а пізніше дав чимало концертів у США та Канаді.

"Танці" є однією з найвідоміших пісень у репертуарі "ВВ". Як розповідає СЛУХ, Олег Скрипка уже після першого виконання зрозумів, що це – хіт. На композицію було зроблено безліч реміксів та римейків, а після того, як її переспівав молдавською популярний гурт Zdob Si Zdub, вона стала хітом ще й у Молдові та Румунії. "Танці" переспівували також французькою, російською та багатьма іншими іноземними мовами.

Zdob Si Zdub переспівав пісню "Танці": дивіться відео

15. "Дикі танці"

Після тріумфальної перемоги на "Євробаченні" 2004 року з "Дикими танцями" про львів'янку Руслану Лижичко заговорив увесь світ. Її пісні вирували неймовірною енергетикою, тому їх радо переспівували.

Творчість Руслани знають у Європі, Америці й навіть в Азії. 2009 року Руслану було запрошено на VI Азійський фестиваль пісні до південнокорейського Сеула, де співачка отримала нагороду за внесок у культурний обмін між Україною та Азією в музиці.

Руслана виступає навіть у період пандемії, популяризуючи українську пісню за кордоном. Так, 28 серпня, у суботу, українка виступить у Чикаго в рамках програми святкування Дня Незалежності України.

Пісня Руслани "Дикі танці": дивіться відео

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16. Live-looping від гурту Zapaska

Етно-електронний проєкт Zapaska започаткували 2009 року двоє друзів: Павло Нечитайло та Яна Шпачинська. Вони створюють цікаві композиції на основі зациклювання та міксування музичних фраз.

В Україні творчість Zapaska досі не надто оцінили. Можливо, про існування такого гурту ви щойно дізнались. А от за кордоном творчість Zapaska – шалено популярна. Так, 2014 року їхня пісня Shkolyarska потрапила до списку пісень, що вражають. Про це повідомили на офіційному сайті телеканалу Euronews. Наступного року композиція "Літак" стала саундтреком до короткометражного фільму вашингтонського відеожурналу Freehub Magazine. А ще через рік британське видання Overblown назвало альбом українців Pomalu найкращим релізом на пострадянському просторі.

Гурт Zapaska виконує хіт "Літак": дивіться відео

17. Етнохаус DakhaBrakha

Гурт DakhaBrakha Владислава Троїцького став справжнім музичним феноменом. Список його досягнень вражає. Зокрема, пісня "Шо з-під дуба" стала саундтреком до серіалу "Фарґо". Фрагмент цієї композиції використав також Девід Бекхем у рекламі свого бренду.

DakhaBrakha першим з українських гуртів виступили в ефірі музичного шоу Later… with Jools Holland на телеканалі BBC, а також взяли участь у найбільшому британському фестивалі Glastonbury та бразильському фестивалі Rock in Rio.

Харизматичних українців радо вітають у всьому світі, особливо в Америці. Та й загалом за кордоном етнохаус DakhaBrakha став популярним раніше, аніж в Україні. А тепер здобутками гурту пишаються й удома. Його композиції лунають звідусіль і стають саундтреками до серіалів (наприклад, до "Спіймати Кайдаша").

Реклама бренду Девіда Бекхема House 99, яку доповнила пісня гурту DakhaBrakha: дивіться відео

18. Запальні композиції Dakh Daughters

Dakh Daughters – ще один успішний проєкт Влада Троїцького. Цей жіночий театрально-музичний гурт виступає в жанрах фрик-кабаре й театрального перформансу.

Його часто порівнюють із DakhaBrakha, адже обидва гурти пов'язані з київським театром "Дах". Та стилістично вони дуже різні. Особливість Dakh Daughters у тому, що його учасниці використовують у своїх виступах твори світової та української класики.

Музична постановка "Людина" гурту Dakh Daughters: дивіться відео

19. Фолкпанк-хіти Kozak System

Свій творчий шлях музиканти розпочали в гурті "Гайдамаки". Однак 2012 року хлопці вирішили започаткувати власний проєкт. Актуальність тем та ліризм у поєднанні з майстерною грою на акордеоні, гітарі, трубі та ударних зробили свою справу: Kozak System швидко стали відомими не лише в Україні, а й далеко за її межами.

У 2013 році Kozak System виступили в Польщі та Німеччині, на Днях України – у Великій Британії, а влітку 2015-го стали хедлайнером чеського фестивалю Trutnoff разом із такими культовими гуртами, як Prodigy, Subways і Matisyahu.

Новорічну ніч 2016 року Kozak System зустріли на головній сцені Кракова. Колектив отримав запрошення від телеканалу TVN на грандіозне шоу FUNtastyczny Sylwester. Неймовірне дійство тоді зібралося подивитися понад 150 тисяч краків'ян.

29 лютого 2020 року у київському "Жовтневому палаці" відбувся найбільший сольний концерт Kozak System. Усі квитки було розпродано задовго до початку шоу.

Kozak System виконують трепетну композицію "Не моя": дивіться відео

20. Рок-лірика "Океану Ельзи"

"Океан Ельзи" неодноразово називали найкращим концертним гуртом пострадянських країн та Східної Європи. Люблять пісні гурту й за океаном. Ба більше, його творчість вивчають у багатьох закордонних музичних закладах.

Із 1994 року "Океан Ельзи" продав мільйон копій дисків і дав величезну кількість концертів по всьому світу. Хіти гурту переспівують аматори, викладаючи в мережу атмосферні домашні записи.

Американець виконує пісню гурту "Океан Ельзи": дивіться відео

21. Фанк, хіпхоп, рок від "Бумбокс"

"Бумбокс" – ще один український гурт, дуже популярний за межами України. За кордоном він не лише дає концерти, а й записує треки на провідних студіях, щоб звучання було бездоганним. Так, альбом "Таємний код: Рубікон. Частина 1", що вийшов у вересні 2019 року, записувався в Україні, Франції та США.

Через кілька місяців після презентації першої частини "Бумбокс" порадував своїх прихильників виходом другої. До альбому увійшли 7 композицій, серед яких версія емоційної пісні "Тримай мене" іспанською мовою, записана разом із гуртом Gitas.

"Тримай мене": виконують "Бумбокс" та Gitas: дивіться відео

22. "Samotnik", він же "Одинак"

Гурт "Антитіла" впевнено завойовує симпатії за кордоном, передусім у Польщі. Так, добре знаний в Україні трек "Одинак" отримав польську версію. Із перекладом пісні допоміг польський журналіст Гжегож Стех, а запис зробила Media Studio, що належить одному з найвідоміших у Польщі рок-продюсерів Пьотру Ханцевічу.

"Samotnik" – про боротьбу за свою індивідуальність у сучасному світі. Цю думку музикантам вдалося однаково добре донести до слухача як в українській, так і польській версії.

Кліп на пісню "Samotnik" гурту "Антитіла": дивіться відео

23. "Спи собі сама"

Гурт "Скрябін" відомий своїми життєрадісними піснями. Легка для запам'ятовування мелодія, щедро приправлена гумором, – за цією формулою Андрій Кузьменко писав, здається, усі свої пісні. Проте найбільше його шанувальникам припала до душі зовсім інакша композиція – "Спи собі сама". Зворушлива, глибока, спокійна. Її найчастіше переспівують українці та іноземці.

"Спи собі сама" – про втому, біль, можливо, якоюсь мірою й про відчай. Але разом із тим – про любов, якої не уникнути. Вона суперечлива та вразлива, як саме життя. Таким композиціям судилося жити вічно, мандруючи світом.

Альваро Ромеро (Alvaro Romero) з Перу виконує пісню "Спи собі сама": дивіться відео

24. Електрофолк від ONUKA

Особливістю гурту ONUKA є використання національних народних мотивів та інструментів в електронній музиці. Лідерка гурту Наталія Жижченко присвятила цей проєкт своєму дідусеві – відомому майстру музичних інструментів Олександру Шльончику. Звідси й назва – ONUKA. За словами вокалістки, саме дід подарував їй першу сопілку, навчив на ній грати й сформував розуміння Батьківщини.

ONUKA відразу полюбилась іноземцям. Так, Японія стала другою країною після України за кількістю прослуховувань дебютного альбому гурту. Багато фанатів він знайшов і в Китаї. Американський лейбл Most Addictive Records випустив україномовний сингл Zavtra. Першу музичну збірку ONUKA – Look (2014) – було визнано альбомом року, а сам гурт став дебютом року за рейтингом Cultprostir.

18 червня 2021 року вийшов третій альбом гурту. І він так само впевнено завойовує серця закордонних меломанів.

"Відлік" гурту ONUKA: дивіться відео

25. Український жіночий реп

Ця українська виконавиця кометою увірвалася до світу шоубізу. Вона ламає стандарти, установлює власні кордони й не боїться бути собою. Про неї пишуть New York Times та Vogue. Провідні компанії звукозапису пропонують співпрацю. Highsnobiety вносить її до ТОП-10 перспективних реперок, а Forbes – до європейського рейтингу найуспішнішої молоді "30 Under 30".

Саме завдяки Alyona Alyona світ дізнався, як звучить якісний український реп. Кожна її композиція – це виклик стереотипам. І чудово, що актуальні теми співачка порушує саме українською мовою.

Alyona Alyona виконує композицію "Пушка": дивіться відео

26. Пісні Джамали

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала зробила немало для популяризації вітчизняної музичної продукції у світі. Після яскравого тріумфу на "Євробаченні-2016" про виконавицю заговорили зусібіч. 2017 року шведська журналістка Елін Єнссон зняла фільм "Боротьба Джамали", який показували на SVT1. А 2018-го вийшов документальний фільм про анексію Криму Росією, у якому співачка дала інтерв'ю ірландсько-шотландському режисерові Джеймі Дорану.

Джамалу знають не лише на Заході, а й на Сході. Зокрема, 2018 року вона презентувала казахську версію пісні "Крила" у фіналі казахстанського вокального шоу I'm a singer.

Армія прихильників Джамали у світі зростає, а отже, українські пісні слухають і переспівують дедалі частіше.

Пісня "Крила" співачки Джамали: дивіться відео

27. "Плакала"

Пісня, на яку гурт KAZKA, записуючи альбом, навіть і не думав робити ставку, отримала безпрецедентну популярність. Понад 380 мільйонів переглядів на ютубі, лідерські позиції в iTunes і Apple Music, підкорений Shazam, незліченна кількість каверів – це далеко не повний перелік досягнень композиції.

У 2018 році вона линула звідусіль: із польських таксі, італійських ресторанів, німецьких пабів, грецьких нічних клубів, навушників ньюйоркерів. У Росії, Білорусі, Латвії та Азербайджані "Плакала" тривалий час була хітом номер один.

Кавер на пісню "Плакала" корейською мовою: дивіться відео

28. Атмосферні пісні під гітару від Sasha Boole

Sasha Boole об'їздив із концертами всю Європу, ставши першим українським артистом, який виступив в Ісландії, до того ж неодноразово.

А в Польщі хлопця взагалі давно мають за свого. Якось, писала Українська служба BBC, поліцейські зупинили автівку музиканта, щоб подякувати за хороший концерт. І Sasha Boole, мабуть, любить Польщу так само сильно, як і вона його. Інакше як пояснити те, що якось він спромігся дати 24 концерти за 24 години у місті Лодзь?!

Чи не найпопулярнішою піснею Sasha Boole українською мовою є "Дорога".

Sasha Boole виконує пісню "Дорога": дивіться відео

29. "Шум"

Цьогоріч українці наробили неабиякого галасу на "Євробаченні". Гурт Go-A з композицією "Шум" довів, що українські пісні – це стильно, сучасно, концептуально. Уперше україномовний трек увійшов до глобального чарту Billboard 200 і посів перше місце у світовому чарті Spotify.

Іноземці закохалися в енергетику українського гурту й почали масово переспівувати "Шум".

Іноземці переспівують українську пісню "Шум": дивіться відео

30. "Чому"

Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev – більш різних виконавців годі й уявити! Тож запис ними спільної композиції став справжньою несподіванкою. Квартет заспівав так ніжно й чисто, що залишитися байдужим просто неможливо.

Кліп зібрав величезну кількість переглядів на ютубі, а іноземці діляться в мережі своїми враженнями від української лірики.

Реакція іноземця на українську пісню "Чому": дивіться відео

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