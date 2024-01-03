Дані ООН не виокремлюють українських дітей у кількості всіх евакуйованих. Втім, Євростат вказує, що неповнолітні становлять 33,4% від загальної кількості – 2,1 мільйона малюків. Про це розповів освітній омбудсман Сергій Горбачов.

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Українські діти за кордоном

Євростат вказує, що з 4,24 мільйона громадян, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, 33,4% – діти, близько 1,4 мільйона. Втім, дані можуть бути неточними.

Тобто, насправді українських дітей за кордоном більше. Але наскільки більше, наразі ні Україна, ні міжнародні організації не можуть вказати,

– пояснює Горбачов.

Названі цифри – це ті випадки, коли сім'ї та діти отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Але не всі українці його отримують.

Слід підкреслити, що наведена статистика не охоплює дані з кількох інших країн, включаючи, але не обмежуючись, Велику Британію, США, Канаду, Туреччину, Швейцарію та Норвегію, куди українські родини також виїжджали. Крім того, у Франції неповнолітні можуть перебувати без дозволу, тому їх не включають до статистики тимчасового захисту.

Скільки дітей навчається за кордоном?

Європейська комісія періодично звітує щодо інтеграції українських учнів до шкільних систем країн ЄС.

Українські діти закордоном інтегруються в систему освіти / Фото Unsplash

З 24 лютого 2022 року по 12 грудня 2023 року до шкіл ЄС інтегрували близько 831 тисячу українського учня. У жовтні 2022 року цей показник становив 517,123 учня. Тобто цифра зросла на більш ніж 314 тисяч дітей.

Якщо вирахувати довоєнні показники кількості учнів, то, беручи середній показник учнів за три довоєнні роки – 4,17 мільйона, можемо вирахувати відсоток учнів, які зараз перебувають за кордоном. Це орієнтовно 25% від загальної кількості учнів,

– пояснює освітній омбудсман.

Проте, цифра не враховує школярів, які не зобов'язані відвідувати школу в іншій країні світу. Також є учні, які навчаються поза межами ЄС.

Зауважимо, українські прикордонники поділилися даними за 11 місяців 2023 року. У цей період зафіксовано понад 32 мільйони перетинів кордону в обидвох напрямках. Майже всі громадяни, які виїжджали за межі України (99%) повернулися додому.