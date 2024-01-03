Різниця між громадянами, які виїхали та повернулися, становить менш як 1%. Детальніше про міграційні тенденції українців – далі в матеріалі.

До теми Стало відомо, скільки українців в'їхали до Польщі після повномасштабного вторгнення

Абсолютна більшість повертається

Українські прикордонники поділилися даними за 11 місяців 2023 року. У цей період зафіксовано понад 32 мільйони перетинів кордону в обидвох напрямках. Майже всі громадяни, які виїжджали за межі України (99%) повернулися додому.

За неповний 2023 рік в Україну повернулися 14 мільйонів осіб, а виїхали – 14,1 мільйона. Точна різниця між тими, хто виїхав з України, і тими, хто повернувся, становить 142 тисячі осіб. На платформі зазначили, що йдеться безпосередньо про кількість перетинів державного кордону. Врахували не тільки тих, хто виїжджав за межі держави в пошуках притулку, а й тих, хто їздив у відпустку, на лікування та на роботу.

На початку 2023 року більше українців виїжджали, ніж поверталися. Але вже з липня ця тенденція змінилася. Пік повернень з-за кордону припав на квітень та серпень.

В Опендатабот зазначили, що ця цифра у 15 разів нижча за показники першого року повномасштабного вторгнення. У 2022 році різниця між тими, хто виїхав з України, і тими, хто повернувся, становила 2,2 мільйона осіб.

Деякі українці планують залишитися в Європі

Після 24 лютого Данія прийняла понад 40 тисяч біженців з України. І навіть після завершення війни кожен другий українець хоче залишитися проживати й працювати в цій країні. Такі результати дослідження Копенгагенського університету "‎Українці в Данії". 49,5% опитаних біженців з України сказали, що хочуть залишатися в Данії й надалі.

Також майже половина громадян України хочуть надовго або назавжди залишитися в Німеччині. Це дані опитування Федерального інституту народонаселення. 44% респондентів планують залишитись у ФРН ще на кілька років або навіть назавжди.

Наміри українців залишитися в Польщі дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому залежать від віку біженців – молодь більше схиляється до життя за кордоном, а старші люди хочуть повернутися додому.