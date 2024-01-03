Данные ООН не выделяют украинских детей из числа всех эвакуированных. Впрочем, Евростат указывает, что несовершеннолетние составляют 33,4% от общего количества – 2,1 миллиона малышей. Об этом рассказал образовательный омбудсман Сергей Горбачев.

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Украинские дети за границей

Евростат указывает, что из 4,24 миллиона граждан, получивших временную защиту в странах ЕС, 33,4% – дети, около 1,4 миллиона. Впрочем, данные могут быть неточными.

То есть на самом деле украинских детей за границей больше. Но насколько больше, пока ни Украина, ни международные организации не могут указать,

– объясняет Горбачев.

Названые цифры – это те случаи, когда семьи и дети получили временную защиту в странах ЕС. Но не все украинцы его получают.

Следует подчеркнуть, что приведенная статистика не включает данные из нескольких других стран, включая, но не ограничиваясь, Великобританию, США, Канаду, Турцию, Швейцарию и Норвегию, куда украинские семьи также уезжали. Кроме того, во Франции несовершеннолетние могут находиться без разрешения, поэтому их не включают в статистику временной защиты.

Сколько детей учится за границей?

Европейская комиссия периодически отчитывается об интеграции украинских учеников в школьные системы стран ЕС.

Украинские дети заграницей интегрируются в систему образования / Фото Unsplash

С 24 февраля 2022 года по 12 декабря 2023 года в школы ЕС интегрировали около 831 тысячи украинского ученика. В октябре 2022 года этот показатель составил 517,123 ученика. То есть цифра выросла на более 314 тысяч детей.

Если вычислить довоенные показатели количества учащихся, то, беря средний показатель учащихся за три довоенных года – 4,17 миллиона, можем высчитать процент учащихся, которые сейчас находятся за границей. Это ориентировочно 25% от общего количества учащихся,

– объясняет образовательный омбудсман.

Однако цифра не учитывает школьников, которые не обязаны посещать школу в другой стране мира. Также есть учащиеся, которые учатся вне ЕС.

Заметим, украинские пограничники поделились данными за 11 месяцев 2023 года. В этот период зафиксировано более 32 миллионов пересечений границы в обоих направлениях. Почти все граждане, выезжавшие за пределы Украины (99%) вернулись домой.