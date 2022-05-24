Українські біженці зможуть працювати в Ізраїлі – країна надасть їм право

З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого багато українців тимчасово перебрались до Ізраїлю. Водночас легально працювати на території країни вони не мали права.

Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу

Втім, завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю, вдалось змінити попередню заборону уряду. Тепер українські біженці в Ізраїлі отримають дозвіл на працевлаштування.

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Так, міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям. При цьому отримати їх зможуть лише ті, хто вимушено перебувають на території цієї країни – через війну в Україні.

Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства. Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів для українців.

Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня 2022 року.