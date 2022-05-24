Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу

Втім, завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю, вдалось змінити попередню заборону уряду. Тепер українські біженці в Ізраїлі отримають дозвіл на працевлаштування.

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Так, міністр внутрішніх справ Аєлет Шакед підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям. При цьому отримати їх зможуть лише ті, хто вимушено перебувають на території цієї країни – через війну в Україні.

Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства. Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів для українців.

Також зазначається, що МВС продовжило термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня 2022 року.

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