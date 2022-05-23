Робота у Lidl: кого шукає мережа та які умови обіцяють

У Польщі стартує туристичний сезон і у містах та локаціях, які популярні серед мандрівників, значно зросте потік покупців. Саме тому торгова мережа й шукає додаткових працівників. А оскільки робота тимчасова, то керівництво надає перевагу співробітниками, які уже влаштовані у компанії і працюють у Lidl в різних польських гмінах.

До теми Зарплата брутто та нетто у Польщі: чим вони відрізняються і що варто знати про податки й збори

Тож Lidl заохочує своїх працівників переїжджати в туристичні напрямки на літній сезон. Під час такого, так би мовити, відрядження компанія надаватиме житло та, крім зарплати, щомісячну премію у 600 злотих брутто.

Пропозиція від Lidl поширюється на 11 міст. Вісім біля моря (Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa) і три в горах (Zakopanego, Szklarskiej Poręby та Kudowy Zdroju). Додаткові працівники приступлять до роботи уже з 1 червня.

Сезонні працівники у Biedronka

Якщо ж Lidl шукає серед своїх, то потрапити на роботу у мережу Biedronka мають шанси нові працівники. Щоправда, йдеться також про тимчасове працевлаштування – на період літніх відпусток.

Для того, щоб забезпечити покупцям комфортний шопінг у найспекотніший курортний сезон у туристичних місцях, Biedronka вшосте пропонує тимчасове працевлаштування зовнішнім кандидатам,

– говорять представники мережі.

Нові працівники отримуватимуть щонайменше 19,70 злотих брутто за годину роботи. А в їхні обов'язки входитиме викладення товару, дезінфекція та прибирання в магазині, обслуговування клієнтів у торговому залі та на касах самообслуговування, а також випікання хлібобулочних виробів.

При цьому керівництво Biedronka запевняє, що для успішного працевлаштування зовсім не потрібно резюме, а детальніша інформація про вакансії з'явиться на стендах в магазинах уже найближчим часом.

Вам може бути цікаво – Результати зустрічі Дуди та Зеленського: дивіться свіже відео