Израиль предоставит украинским беженцам право на работу

Впрочем, благодаря длительному переговорному процессу Посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля, удалось изменить предварительный запрет правительства. Теперь украинские беженцы в Израиле получат разрешение на работу.

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Так, министр внутренних дел Аелет Шакед подтвердила, что Израиль предоставит разрешения на трудоустройство украинцам. При этом получить их смогут только те, кто вынуждено находиться на территории этой страны – из-за войны в Украине.

Посольство приветствует решение Министерства, которое беспрецедентно для местного законодательства. Разрешения позволят украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и содержать себя, пока в Украине идет война и наши граждане не могут вернуться на родину,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов для украинцев.

Также отмечается, что МВД продлило срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня 2022 года.

Обратите внимание! Работодатели Греции заявили, что готовы предоставить украинским беженцам рабочие места, тем более вакансий в стране более 50 тысяч.