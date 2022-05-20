Українців чекають на роботу у Греції

Так, 0,44% українців зараз проживають в Греції. Роботодавці країни заявили, що готові надати їм робочі місця, тим паче вакансій є понад 50 тисяч.

Читайте також Японія допомагатиме знайти роботу українським біженцям – запускає спеціальну програму

У Греції зараз перебуває більше як 25 000 українців, дозвіл на проживання та роботу з них отримали 10 тисяч. Голова федерації туризму Греції, наголосив, що більшості доступна саме робота у готельно-ресторанній та туристичній сфері, де є понад 50 000 вакантних місць.

Галузь розраховує на те, що більшу частину їх займуть біженці з України,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що туристичний сектор Греції заявляє про нестачу трудових ресурсів. Оскільки молодь звільняється й відмовляється виконувати важку роботу за невелику оплату. Багато місцевих навіть вважають за краще задовольнятися допомогою з безробіття в розмірі 400 євро і не працювати.

Де шукати роботу у Греції

Для пошуку роботи можна скористатись сайтом LayBoard.com, або схожа інформація щодо працевлаштування доступна на сайті Europa.jobs.

Також є групи в фейсбуці, де виставляють різні вакансії та залишають контакти. Серед них: