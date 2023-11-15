Які вакансії та зарплати у Польщі пропонують українцям без знання мови, розповіли у міжнародній агенції Gremi Personal.

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За працівників з України конкурують

Відтік українських біженців із Польщі продовжується. Останні дані Євростату показують, що майже 1 900 осіб покинули країну у вересні, а в серпні цифра становила 10 530 українців. Багато осіб вирішують переїхати до різних європейських країн у пошуках роботи із вищою зарплатою.

На тлі цього польські роботодавці закликають уряд якнайшвидше запровадити нову поправку, яка надасть українським біженцям у Польщі додатковий рік легального перебування, пільги та працевлаштування. Через юридичну невизначеність у компаніях склалася напружена ситуація.

На ринку праці Польщі у багатьох сферах не вистачає робочих рук, тому працедавці намагаються наймати іноземців.

Польські роботодавці дуже конкурують між собою за робітників з України. Також українці стають вибагливішими до пошуку роботи. Це пов'язано з їх намірами щодо тривалішого перебування у Польщі,

– йдеться у звіті.

Українці дедалі частіше націлюються на те, щоб отримати гарні умови праці в Польщі, середня тривалість яких становить від 6 до 12 місяців. Хоча раніше більшу увагу привертала сезонна зайнятість. Тож роботодавці докладають усіх зусиль для підвищення рівня оплати праці та умов проживання, якщо це передбачено контрактом.

Як щодо вакансій?

Серед українців найпопулярніші такі вакансії: виробництво м'ясної та рибної продукції, робота в готелях та на кухні.

Також до переліку вакансій, які найчастіше обирають працівники без досвіду та знання мови, входять такі:

у пекарнях;

у закладах харчування;

на складах;

на виробництвах заморожування овочів та фруктів;

на виробництвах компонентів електронної техніки;

на виготовленні будівельних матеріалів.

Які вакансії доступні українцям без знання мови у Польщі / Фото UnSplash

Які зарплати пропонують без знання мови?

Робота у Польщі оплачується погодинно, тому працівники самі обирають, скільки працювати.

У середньому оплата – від 16 злотих (165 гривень) до 30 злотих (275 гривень) на годину. На низькокваліфікованій роботі можна заробити від 700 до 1 200 доларів на місяць.

У яких містах Польщі найвищі зарплати?

За даними Головного Управління Статистики (GUS), у Польщі середня зарплата дорівнює 7 380 злотих брутто. Проте це не означає, що такий заробіток можна отримувати в усіх регіонах країни. Найбільше можна заробити не у столиці.

У вересні 2023 року середня зарплата на підприємствах у Кракові становила майже 10 тисяч злотих на місяць. Це найвищий результат у Польщі. А скільки заробляють в інших регіонах країни – дізнаєтеся далі.