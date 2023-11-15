Какие вакансии и зарплаты в Польше предлагают украинцам без знания языка, рассказали в международном агентстве Gremi Personal.

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За работников из Украины конкурируют

Отток украинских беженцев из Польши продолжается. Последние данные Евростата показывают, что около 1 900 человек покинули страну в сентябре, а в августе цифра составила 10 530 украинцев. Многие решают переехать в различные европейские страны в поисках работы с более высокой зарплатой.

На фоне этого польские работодатели призывают правительство как можно быстрее ввести новую поправку, которая предоставит украинским беженцам в Польше дополнительный год легального пребывания, льгот и трудоустройства. Из-за юридической неопределенности в компаниях сложилась напряженная ситуация.

На рынке труда Польши во многих областях не хватает рабочих рук, поэтому работодатели пытаются нанимать иностранцев.

Польские работодатели очень конкурируют между собой за рабочих из Украины. Также украинцы становятся более требовательными к поиску работы. Это связано с их намерениями относительно продолжительного пребывания в Польше,

– говорится в отчете.

Украинцы все чаще нацеливаются на то, чтобы получить хорошие условия труда в Польше, средняя продолжительность которых составляет от 6 до 12 месяцев. Хотя раньше большее внимание привлекала сезонная занятость. Поэтому работодатели прилагают все усилия для повышения уровня оплаты труда и условий проживания, если это предусмотрено контрактом.

Как насчет вакансий?

Среди украинцев популярны такие вакансии: производство мясной и рыбной продукции, работа в гостиницах и на кухне.

Также в список вакансий, которые чаще всего выбирают работники без опыта и знания языка, входят следующие:

в пекарнях;

в заведениях питания;

на складах;

на производствах замораживания овощей и фруктов;

на производствах компонентов электронной техники;

на изготовлении строительных материалов.

Какие вакансии доступны украинцам без знания языка в Польше / Фото UnSplash

Какие зарплаты предлагают без знания языка?

Работа в Польше оплачивается почасово, поэтому работники сами выбирают, сколько работать.

В среднем оплата – от 16 злотых (165 гривен) до 30 злотых (275 гривен) в час. На низкоквалифицированной работе можно заработать от 700 до 1 200 долларов на месяц.