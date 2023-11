Найбільше можна заробити не у столиці. У вересні 2023 року середня зарплата на підприємствах у Кракові становила майже 10 тисяч злотих на місяць. Це найвищий результат у Польщі. А скільки заробляють в інших регіонах країни – дізнаєтеся далі.

Де у Польщі заробляють найбільше?

За даними GUS, в середньому на місяць у Кракові заробляють по 9 648 злотих брутто. На другому місці в рейтингу – столиця Польщі. У Варшаві середній оклад складає 8 838 злотих брутто. А одразу за Варшавою, тобто на третьому місці, зарплати в Гданську – 8 715 злотих брутто.

У Катовіце та Вроцлаві рівень зарплат також перевищує 8 000 злотих. У Катовіце заробляють по 8 622 злотих брутто, а у Вроцлаві в середньому по 8 263 злотих брутто.

А от найменші заробітки у Гожуві-Великопольському, Білостоку та Кельцях. У місті Кельці, яке стало антилідером рейтингу, середня зарплата на рівні 6 097 злотих брутто. Трохи краща ситуація в Білостоку – середній оклад тут 6 100 злотих брутто. А у Гожуві-Великопольському в середньому можна розраховувати на 6 208 злотих брутто.

Рейтинг середніх зарплат у польських містах:

Краків – 9 648 злотих;

Варшава – 8 838 злотих;

Гданськ – 8 715 злотих;

Познань – 7 899 злотих;

Щецин – 7 718 злотих;

Торунь – 7 487 злотих;

Бидгощ – 7 221 злотий;

Ряшів – 7 095 злотих;

Лодзь – 7 051 злотий;

Люблін – 6 823 злотих;

Ольштин – 6 730 злотих;

Ополе – 6 966 злотих;

Гожув-Великопольський – 6 208 злотих;

Білосток – 6 100 злотих;

Кельці – 6 097 злотих.

Українки активно відкривають свій бізнес у Польщі

У Польщі після початку повномасштабної війни, безліч українських жінок з дітьми починають нове життя, зокрема в сфері підприємництва. Опитування, проведене в рамках програми "The Way to Business", показало, що більшість із них цікавляться відкриттям власного бізнесу з мінімальними витратами.

73% учасниць опитування мають намір розпочати підприємницьку діяльність у наступних сферах: освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, заняття з кулінарії), консультування (право, маркетинг, логістика), сфера краси (перукарні, салони), дизайн, фотографія, туризм, ІТ та транспортні послуги.

Ще 20% планують розпочати бізнес у галузі моди, продажу білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів.

А ще 5% мріють про бізнес у сегменті HORECA (готелі, ресторани, кафе), тоді як 2% планують відкрити власне виробництво.