Інші землі українських біженців наразі не приймають: де в Німеччині ще є житло
Джерело:Українці в Німеччині
З початком повномасштабної війни в Україні безліч громадян виїхали за кордон. Понад 1 мільйон прийняла у себе Німеччина. Українці досі обирають цю країну для прихистку, але більшість земель там вже переповнені й доступне житло закінчилося.
Які землі Німеччини приймають українців у кінці січня
При цьому ще є землі Німеччини, які продовжують приймати українських біженців у кінці січня 2023 року. Про які саме землі мовиться розповіли у німецько-українській асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".
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Після прибуття до Німеччини українські біженці мають звернутися в пункти первинної реєстрації, щоб отримати розподіл за місцем проживання, якщо у них немає адреси, де вони зможуть зупинитися.
За даними асоціації, станом на 26 січня 2023 року, українських біженців ще приймають такі землі Німеччини:
- Баварія: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding;
- Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen;
- Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen;
- Саксонія: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
- Тюрингія: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl;
- Саар: Lebach – Pommernstraße 1, 66822 Lebach.
Українців попереджають, що інші землі зараз біженців не приймають.
Винятки є, але дуже рідко. Ви можете отримати розподіл у землю, що не приймає, тільки якщо у вас там є: робочий контракт, навчання, близькі родичі (чоловік / дружина, неповнолітні діти),
– пояснюють в асоціації.
Крім того, наголошують, що Гамбург також офіційно не приймає втікачів від війни в Україні: "Якщо є житло, де можлива прописка і є лист від орендодавця про це, то іноді приймають, це як пощастить".Зверніть увагу! Від 1 січня 2023 року у Німеччині запрацював проєкт Bürgergeldgesetz, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тож біженці, які отримали новий правовий статус після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Українці можуть отримати допомогу на рівні з німцями.