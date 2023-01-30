При цьому ще є землі Німеччини, які продовжують приймати українських біженців у кінці січня 2023 року. Про які саме землі мовиться розповіли у німецько-українській асоціації "Українці в Німеччині/Ukrainian Future".

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Після прибуття до Німеччини українські біженці мають звернутися в пункти первинної реєстрації, щоб отримати розподіл за місцем проживання, якщо у них немає адреси, де вони зможуть зупинитися.