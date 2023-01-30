При этом есть еще земли Германии, которые продолжают принимать украинских беженцев в конце января 2023 года. О каких именно землях говорится, рассказали в немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".

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По прибытии в Германию украинские беженцы должны обратиться в пункты первичной регистрации, чтобы получить распределение по месту жительства, если у них нет адреса, где они смогут остановиться.