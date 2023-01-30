Какие земли Германии принимают украинцев в конце января
При этом есть еще земли Германии, которые продолжают принимать украинских беженцев в конце января 2023 года. О каких именно землях говорится, рассказали в немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".
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По прибытии в Германию украинские беженцы должны обратиться в пункты первичной регистрации, чтобы получить распределение по месту жительства, если у них нет адреса, где они смогут остановиться.
По данным ассоциации, по состоянию на 26 января 2023 года, украинских беженцев еще принимают следующие земли Германии:
- Бавария: Ergolding – Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding;
- Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen – Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen;
- Гессен: Gießen – Rödgener Straße 91, 35394 Gießen;
- Саксония: Meerane – Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
- Тюрингия: Suhl – Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl;
- Саар: Лебах – Помернстраßе 1, 66822 Лебах.
Украинцев предупреждают, что другие земли сейчас беженцев не принимают.
Исключения есть, но очень редко. Вы можете получить распределение в непринимающую землю, только если у вас там есть: рабочий контракт, обучение, близкие родственники (супруг/супруга, несовершеннолетние дети),
– объясняют в ассоциации.
Кроме того, подчеркивают, что Гамбург также официально не принимает беглецов от войны в Украине: "Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают, это как повезет".