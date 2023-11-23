Виплати українським біженцям у Німеччині можуть скоротитися: чого очікувати

ФРН прийняла найбільше українських біженців. Через це великі міста вже переповнені, а табори приймають переселенців у більш віддалених федеральних землях. Українці отримують в Німеччині досить високі соціальні виплати. Проте держава невдовзі може запровадити нові умови.

Німеччина приваблює біженців можливостями з працевлаштування та високими сумами допомоги Bürgergeld. Тому деякі німецькі політики зараз закликають скоротити цю виплату в майбутньому. Що чекає на українців у Німеччині наступного року – читайте далі.

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Як хочуть змінити систему виплат

З самого початку великої війни біженців з України прирівняли до інших жителів Німеччини та надали такі ж виплати. Основним елементом соціальної підтримки для українців стала виплата Bürgergeld – "гроші для громадян" для людей без роботи або з низьким рівнем доходу.

Самотнім особам щомісяця зараз виплачують по 502 євро. З наступного року суму мають збільшити на 12%. Також надаються додаткові кошти на оплату оренди житла, комуналки, шкільної освіти та фінансування курсів підвищення кваліфікації.

Однак існує коло політиків, які виступають проти такого рівня допомоги для українських біженців. Наприклад, голова об'єднання німецької окружної влади Райнгард Загер переконаний, що такі щедрі виплати демотивують біженців виходити на роботу. Крім того, програма Bürgergeld приваблює у Німеччину українців, які раніше отримували тимчасовий захист в інших країнах ЄС.

Проте, німецький уряд не планує припиняти виплачувати Bürgergeld для українських біженців. Однак тепер очікується, що вони будуть активніше шукати роботу.

Ще один німецький політик Олександр Добриндт запропонував знизити виплати для тих українців які не бажають працевлаштовуватися.

Раніше міністр праці ФРН Губертус Гайль анонсував зниження вимог до рівня мови для працездатних українських біженців. Але українцям потрібно буде проявляти більше ініціативи. Щонайменше раз на шість тижнів вони мають звітувати в центрі зайнятості про свої успіхи у пошуку роботи. Якщо це ігнорувати, то допомогу можуть скоротити — відрахувати 30% від неї.

У 2024 допомога Bürgergeld збільшиться

У 2024 році соціальну допомогу Bürgergeld підвищать на 12%. Нові суми будуть такими:

самотні особи / самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (402 євро);

підлітки 14 – 17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6 – 13 років – 390 євро (348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (318 євро).

Нагадаємо, Bürgergeld надається тим, хто шукає роботу. Її отримують як німці, так і українці з тимчасовим захистом.

Також Німеччина наступного року планує дещо скоротити допомогу біженцям. До прикладу, право на повноцінну соціальну допомогу переселенці зможуть отримати лише після трьох років урізаної підтримки. Зараз на це дають півтора року. ФРН також зменшить суму виплати на кожного біженця до 7 500 євро на рік.

Як у інших країнах Європи планують знизити допомогу українцям – читайте у детальному матеріалі.