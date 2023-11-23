Германия привлекает беженцев возможностями по трудоустройству и высокой суммой помощи Bürgergeld. Поэтому некоторые немецкие политики сейчас призывают сократить эту выплату в будущем. Что ждет украинцев в Германии в следующем году – читайте дальше.

К теме Места есть не везде: какие земли Германии принимают украинцев в ноябре

Как хотят изменить систему выплат

С начала войны беженцев из Украины приравняли к другим жителям Германии и предоставили такие же выплаты. Основным элементом социальной поддержки для украинцев стала выплата Bürgergeld – "деньги для граждан" для людей без работы или с низким уровнем дохода.

Одиноким лицам ежемесячно сейчас выплачивают по 502 евро. Со следующего года сумму должны увеличить на 12%. Также предоставляются дополнительные средства на оплату аренды жилья, коммуналки, школьного образования и финансирования курсов повышения квалификации.

Однако существует круг политиков, выступающих против такого уровня помощи для украинских беженцев. Например, глава объединения немецких окружных властей Райнгард Загер убежден, что такие щедрые выплаты демотивируют беженцев выходить на работу. Кроме того, программа Bürgergeld привлекает в Германию украинцев, ранее получавших временную защиту в других странах ЕС.

Однако немецкое правительство не планирует прекращать выплачивать Bürgergeld для украинских беженцев. Однако теперь ожидается, что они будут более активно искать работу.

Еще один немецкий политик Александр Добриндт предложил снизить выплаты для тех украинцев, которые не желают трудоустраиваться.

Ранее министр труда ФРГ Губертус Гайль анонсировал снижение требований к уровню языка для трудоспособных украинских беженцев. Но украинцам нужно будет проявлять большее инициативы. По меньшей мере, раз в шесть недель они должны отчитываться в центре занятости о своих успехах в поиске работы. Если это игнорировать, помощь могут сократить — отчислить 30% от нее.

В 2024 помощь Bürgergeld увеличится

В 2024 году социальную помощь Bürgergeld повысят на 12%. Новые суммы будут следующими:

одинокие лица / одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (451 евро);

взрослые в заведениях – 451 евро (402 евро);

подростки 14 – 17 лет – 471 евро (420 евро);

дети 6 – 13 лет – 390 евро (348 евро);

дети до 5 лет – 357 евро (318 евро).

Напомним, Bürgergeld предоставляется тем, кто ищет работу. Ее получают как немцы, так и украинцы под временной защитой.

Также Германия в следующем году планирует несколько сократить помощь беженцам. К примеру, право на полноценную социальную помощь переселенцы смогут получить только после трех лет урезанной поддержки. Сейчас на это дают полтора года. ФРГ также уменьшит сумму выплаты на каждого беженца до 7 500 евро в год.

Как в других странах Европы планируют снизить помощь украинцам – читайте в подробном материале.