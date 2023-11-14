Так, українські біженці у Німеччині отримують виплати нарівні з німцями. Але незабаром вони отримають збільшену фінансову допомогу. Розповідаємо, якими будуть суми із 1 січня 2024 року.

Читайте також Європейська країна розпочинає обмін посвідок на проживання: що треба знати українцям

Виплати українцям у Німеччині зростуть

У 2024 році планується суттєве підвищення стандартних розмірів виплат. Федеральна рада вже схвалила відповідну резолюцію Федерального міністерства соціальних справ.

Усі, хто залежить від соціальної допомоги чи допомоги Bürgergeld, із січня 2024 року отримуватимуть більше грошей. Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць – на 61 євро більше, ніж раніше,

– йдеться у повідомленні.

Тож з 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам відчутно зростуть – на 12%.

Нові суми будуть наступні:

самотні особи / самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (402 євро);

підлітки 14 – 17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6 – 13 років – 390 євро (348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (318 євро).

До слова, буде помітне і зростання сум приблизно на 12%, виділених на особисте шкільне приладдя. Одразу, протягом першого півріччя навчального року, виплати зростуть зі 116 євро до 130 євро, а в наступному півріччі – з 58 євро до 65 євро.

Нагадаємо, допомога Bürgergeld, також відома як громадянська допомога, виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи. Це стосується як німецьких громадян, так і українців із тимчасовим захистом.

У Німеччині зростуть виплати українцям на 12% / Фото UnSplash

У яких містах Польщі найвищі зарплати?

За даними Головного Управління Статистики (GUS), у Польщі середня зарплата дорівнює 7 380 злотих брутто. Проте це не означає, що такий заробіток можна отримувати в усіх регіонах країни. Найбільше можна заробити не у столиці.

У вересні 2023 року середня зарплата на підприємствах у Кракові становила майже 10 тисяч злотих на місяць. Це найвищий результат у Польщі. А скільки заробляють в інших регіонах країни – дізнаєтеся далі.