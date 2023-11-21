Умови у різних таборах суттєво не відрізняються, тому шукати, де краще, немає сенсу. Де саме в Німеччині ще можна розміститися у листопаді — читайте далі.

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У Німеччині бракує місць. Великі міста вже не приймають

Якщо шукачі притулку прибувають до Німеччини і не мають родичів чи знайомих, які можуть розмістити і прописати у своєму житлі, потрібно звертатися до пунктів первинного прийому. Там новоприбулих реєструють, забезпечують тимчасовим житлом і потім розподіляють на поселення у землях Німеччини. Обрати місце, куди можуть відправити, можливості немає.

Деякі табори первинного прийому уже не приймають нових біженців, адже повністю заповнені.

У яких таборах є місця в листопаді

За останніми даними волонтерів організації UAhelp, біженців з України ще приймають у таких федеральних землях:

Берлін:

Колишній аеропорт Tegel – це головний пункт первинного прийому. З нього розподіляють на розселення по всій території Німеччини. Центр знаходиться на закритій території, а всередину можна потрапити тільки на спеціальному автобусі. Якщо переселенці прибувають на авто, їм потрібно залишити його на парковці зовні та заїхати на територію автобусом. Адреса: Airport Tegel, Saatwinkler Damm in 13405 Berlin. Телефон: 030 9012 7127.

Баварія:

Бамберг (Bamberg Ankerzentrum). Зараз біженців приймає тільки цей табір у Верхній Франконії. Адреса: Erlenweg 4, 96050 Bamberg.

(Bamberg Ankerzentrum). Зараз біженців приймає тільки цей табір у Верхній Франконії. Адреса: Erlenweg 4, 96050 Bamberg. Цирндорф (Ankerzentrum Zirndorf). Не приймає біженців. Адреса: Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf.

(Ankerzentrum Zirndorf). Не приймає біженців. Адреса: Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf. Ергольдінг. Табір не приймає людей з України. Адреса: Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding.

Гессен:

Гіссен. Бажано прибути в табір до 20:00 у будні. В інший час прийому доведеться зачекати. Якщо прибуваєте до Гессена пізно вночі і без автомобіля, можна звернутися до Bahnhofsmission у Франкфурті. Там допоможуть із розміщенням на одну ніч. Адреса табору: Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе. Не приймають тих, хто приїхав на власній автівці, адже на місці немає парковки. Також не допускають із домашніми тваринами, більшими за кішку. Адреса: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe.

Не приймають тих, хто приїхав на власній автівці, адже на місці немає парковки. Також не допускають із домашніми тваринами, більшими за кішку. Адреса: Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe. Месштеттен. Простіше дістатися на машині, на громадському транспорті доволі складно. Не приймають із великими собаками (понад 35 кілограмів) та собаками небезпечних порід. Адреса: Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten.

Простіше дістатися на машині, на громадському транспорті доволі складно. Не приймають із великими собаками (понад 35 кілограмів) та собаками небезпечних порід. Адреса: Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten. Фрайбург. У таборі не приймають біженців, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд. Можна заселитися з невеликими тваринами, але вони мають завжди перебувати поруч із господарями. Собак потрібно тримати на повідці. Адреса: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg.

У таборі не приймають біженців, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд. Можна заселитися з невеликими тваринами, але вони мають завжди перебувати поруч із господарями. Собак потрібно тримати на повідці. Адреса: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg. Ульм. Зараз не приймають біженців. Адреса: Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm.

Зараз не приймають біженців. Адреса: Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm. Зіндельфінген (Sindelfingen Messehalle). Табір не приймає українців. Адреса: Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen.

(Sindelfingen Messehalle). Табір не приймає українців. Адреса: Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen. Елльванген. Табір переповнений і не приймає біженців. Адреса: Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen.

Табір переповнений і не приймає біженців. Адреса: Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen. Зігмарінген (Sigmaringen). Табір більше не має місця для біженців. Адреса: Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen.

Нижня Саксонія:

Ганновер Messehalle. Табір закрився 14 вересня 2023 року. Тепер новоприбулих переправляють до табору Брамше. Адреса: Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover.

Табір закрився 14 вересня 2023 року. Тепер новоприбулих переправляють до табору Брамше. Адреса: Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover. Брамше. Табір приймає біженців. У працівників табору Messehalle в Ганновері можна отримати квиток до табору в Брамше безплатно. Адреса: Im Rehhagen 8 49565 Bramsche.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум. Табір для біженців приймає новоприбулих. Адреса: Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung.

Саксонія:

Меране. Табір працює. Адреса: Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung.

Табір працює. Адреса: Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung. Лейпциг (Leipzig-Mockau 1). Табір зараз не приймає українців. Адреса: Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig.

(Leipzig-Mockau 1). Табір зараз не приймає українців. Адреса: Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig. Дрезден (Messe Dresden). У місті зараз не приймають біженців і перенаправляють їх у Меране. Адреса: Messering 8a, 01067 Dresden.

Тюрингія:

Хермздорф (Hermsdorf). Табір приймає українців. Адреса: Max-Hellermann-Straße 15.

Табір у Зуль (Suhl) більше не приймає біженців.

Найкраще їхати до тієї локації, куди легше дістатися. Шукати табір з кращими умовами не потрібно, адже вони всюди однакові.

У Німеччині хочуть скоротити допомогу тим, хто не виходить на роботу

Німеччина прийняла найбільше переселенців з України. Багато з них проживають у країні, користуючись соціальними пільгами. Але німецька влада намагається стимулювати біженців працевлаштовуватися, а не розраховувати на виплати.

Голова фракції ХДС у Бундестазі Олександр Добриндт вважає, що система виплат для українських біженців є непродуманою. Він наголосив, що деякі з них обирають соцвиплати, а не пошук роботи. Тому він пропонує скоротити допомогу для тих, хто не йде працювати.

Олександр Добриндт додав, що потрібно запропонувати кожному дорослому українському біженцю роботу. Але якщо вони відмовляються від неї, соцвиплати повинні бути зменшені.