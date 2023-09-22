Біженці в Німеччині одержують суттєву матеріальну допомогу, безплатно вивчають мову та мають дозвіл на працевлаштування. При цьому українці продовжують цікавитись можливістю отримати тимчасовий захист на території цієї країни. Щоб полегшити цей процес, сервіс TransferGo відповідає на питання, які найчастіше цікавлять тих, хто замислюється про переїзд.

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Які регіони Німеччини приймають українців

Розподіл біженців в Німеччині проходить за встановленими квотами, аби не вийшло так, що тільки одна федеральна земля приймає всіх, хто потребує допомоги. Понад мільйон українців вже перебувають в цій країні, тому в більшості регіонів ці квоти вичерпані.

Слід відзначити, що список земель, які приймають українців, змінюється. Це пов'язано з тим, що хтось переїжджає в інший регіон або повертається в Україну. Тому навіть на тих землях, де квоти були заповнені, можуть з'являтися вільні місця. При цьому передбачити, як відбудеться розподіл, немає можливості.

При цьому якщо переселенці мають родичів або друзі в Німеччині, вони можуть тимчасово пожити в них і лише після розподілу – переїхати у постійне житло. Важливо зважати й на те, що не всі знайомі, родичі та друзі можуть прописати українців у себе. А без наявності офіційної прописки неможливо отримати посвідку на проживання та соціальну допомогу.

Тим, кому немає, де поселитися на тимчасовій основі, треба їхати в один з таборів первинного прийому біженців. Час їхньої роботи та заповненість можуть відрізнятися в залежності від міста, тому перед заїздом слід дізнатися актуальну інформацію. Зробити це можна за посиланням.



Якщо по прибутті в Німеччину українець не має де зупинитися – слід їхати в табір первинного прийому / Фото Shutterstock

Як змінити землю постійного проживання

Українським біженцям заборонено переїжджати із зареєстрованого місця проживання в Німеччині без дозволу. Обмеження може бути на рівні міста, округу або землі – це зазвичай вказано в посвідці на проживання.

Дозвіл на переїзд можна отримати в певних випадках, а саме:

Якщо людина, її чоловік / дружина, неповнолітня, неодружена дитина знайде роботу із достатньою зарплатнею. Наразі ця цифра дорівнює близько 900 євро. Якщо людина, її чоловік / дружина, неповнолітня, неодружена дитина вступили або навчаються у ВНЗ або іншому закладі професійної освіти. Якщо людина возз'єднується зі своїм чоловіком / дружиною, неповнолітньою чи неодруженою дитиною.

Аби отримати дозвіл, треба подати відповідну заяву у міграційну службу та додати максимальну кількість доказів, що переїзд необхідний. Також варто враховувати, що відповідь може надійти за кілька тижнів. Щоб прискорити процес, можна також подати заяву в службу тієї землі, куди ви плануєте переїхати.

Переїзд в іншу землю без дозволу міграційної служби може привести до скасування грошових виплат, анулювання медичної страховки та повернення в місця масового розселення біженців.

Виїзд з Німеччини на короткий та тривалий термін

Українці, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, мають змогу поїхати додому з правом повернення. Однак при цьому про поїздку та її тривалість потрібно обов’язково попередити Jobcenter. Зробити це радять заздалегідь – щонайменше за тиждень до від'їзду.

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В залежності від часу, впродовж якого людина буде відсутня в Німеччині, можуть бути призупинені соціальні виплати:

На час короткострокових поїздок до 3 тижнів (21 календарний день на рік) при умові погодження з центром зайнятості виплати продовжуються.

У випадку, якщо поїздка триває від 3 до 6 тижнів, допомога виплачується лише за перших 3 тижні.

Якщо поїздка триває понад 6 тижнів, то виплати скасовуються. Після повернення треба буде знову подавати заяву на соціальну допомогу.

Важливо зазначити, статус тимчасового захисту буде анульовано, якщо людина перебувала за межами Німеччини більше ніж 6 місяців.

Відмова від тимчасового захисту в Німеччині

Життєві обставини можуть скластися так, що людині треба повернутися в Україну або поїхати в іншу європейську країну. В такому разі про зміни доведеться попередити міграційну службу, центр зайнятості та соціальні служби.

Як відмовитися від тимчасового захисту в Німеччині ​/ Фото Unsplash

Також потрібно розірвати всі наявні договори: оренда житла, послуги інтернет-провайдера та мобільного оператора, трудовий договір (при наявності).

Чи можна вдруге отримати тимчасовий захист у Німеччині

Згідно з Директивою ЄС, громадянин, який вже отримував тимчасовий статус, має право повторно звернутися з проханням надання притулку. Це не зобов'язує країну приймати людину назад, але прохання буде розглянуто з урахуванням поточної ситуації в Україні.

При повторному зверненні про надання тимчасового захисту в Німеччині треба їхати в ту землю або округ, де людина була зареєстрована перед виїздом. Може статися так, що там не буде в наявності соціального житла для біженців. А центри для біженців приймають тільки осіб, які вперше приїхали в Німеччину, тому розраховувати на те, що можна там перечекати якийсь час, теж не варто.

Найкращий варіант для тих, хто планує повторно звертатися за тимчасовим захистом в Німеччині, є пошук роботи, яка дасть змогу самостійно оплачувати оренду житла.

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Українські біженці в Німеччині: корисні посилання

Детальну інформацію щодо оформлення тимчасового захисту в Німеччині можна знайти на сайтах:

А щоб отримати більше інформації про те, як живуть ті, хто вже переїхав в Німеччину та що врахувати українцям, які лише наважуються на цей крок, радимо прочитати корисну статтю в блозі TransferGo.

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