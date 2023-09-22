Беженцы в Германии получают существенную материальную помощь, бесплатно изучают язык и имеют разрешение на трудоустройство. При этом украинцы продолжают интересоваться возможностью получить временную защиту на территории этой страны. Чтобы облегчить этот процесс, сервис TransferGo отвечает на вопросы, которые чаще всего интересуют тех, кто задумывается о переезде.

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Какие регионы Германии принимают украинцев

Распределение беженцев в Германии проходит по установленным квотам, чтобы не получилось так, что только одна федеральная земля принимает всех нуждающихся в помощи. Более миллиона украинцев уже находятся в этой стране, поэтому в большинстве регионов эти квоты исчерпаны.

Следует отметить, что список принимаемых украинцев земель меняется. Это связано с тем, что кто-то переезжает в другой регион или возвращается в Украину. Поэтому даже на землях, где квоты были заполнены, могут появляться свободные места. При этом предусмотреть, как произойдет деление, нет возможности.

При этом если у переселенцев есть родственники или друзья в Германии, они могут временно пожить у них и только после распределения – переехать в постоянное жилье. Важно учитывать и то, что не все знакомые, родственники и друзья могут прописать украинцев у себя. А без наличия официальной прописки невозможно получить вид на жительство и социальную помощь.

Тем, кому нет, где поселиться на временной основе, нужно ехать в один из лагерей первоначального приема беженцев. Время их работы и заполненность может отличаться в зависимости от города, поэтому перед заездом следует узнать актуальную информацию. Сделать это можно по ссылке.



Если по прибытии в Германию украинцам негде остановиться – следует ехать в лагерь первичного приема / Фото Shutterstock

Как изменить землю постоянного проживания

Украинским беженцам запрещено переезжать с зарегистрированного места жительства в Германии без разрешения. Ограничения могут быть на уровне города, округа или земли – это обычно указано в виде на жительство.

Разрешение на переезд можно получить в определенных случаях, а именно:

Если человек, его муж/жена, несовершеннолетний, холостой ребенок найдет работу с достаточной зарплатой. Сейчас эта цифра составляет около 900 евро. Если человек, его муж/жена, несовершеннолетний, холостой ребенок поступили или учатся в вузе или другом учреждении профессионального образования. Если человек воссоединяется со своим мужем/женой, несовершеннолетним или холостым ребенком.

Чтобы получить разрешение, следует подать соответствующее заявление в миграционную службу и добавить максимальное количество доказательств, что переезд необходим. Также следует учитывать, что ответ может поступить через несколько недель. Чтобы ускорить процесс, можно подать заявление в службу той земли, куда вы планируете переехать.

Переезд в другую землю без разрешения миграционной службы может привести к отмене денежных выплат, аннулированию медицинской страховки и возвращению в места массового расселения беженцев.

Выезд из Германии на короткий и длительный срок

Украинцы, получившие временную защиту в Германии, могут уехать домой с правом возвращения. Однако при этом о поездке и ее продолжительности нужно обязательно предупредить Jobcenter. Сделать это советуют заранее – по меньшей мере, за неделю до отъезда.

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В зависимости от времени, в течение которого человек будет отсутствовать в Германии, могут быть приостановлены социальные выплаты:

На время краткосрочных поездок до 3 недель (21 календарный день в год) при условии согласования с центром занятости выплаты продолжаются.

В случае, если поездка длится от 3 до 6 недель, пособие выплачивается только за первые 3 недели.

Если поездка длится более 6 недель, то выплаты отменяются. По возвращении нужно будет снова подавать заявление на социальную помощь.

Важно отметить, что статус временной защиты будет аннулирован, если человек находился за пределами Германии более 6 месяцев.

Отказ от временной защиты в Германии

Жизненные обстоятельства могут сложиться так, что человеку нужно вернуться в Украину или уехать в другую европейскую страну. В этом случае об изменениях придется предупредить миграционную службу, центр занятости и социальные службы.

Как отказаться от временной защиты в Германии / Фото Unsplash

Также необходимо расторгнуть все имеющиеся договоры: аренда жилья, услуги интернет-провайдера и мобильного оператора, трудовой договор (при наличии).

Можно ли во второй раз получить временную защиту в Германии

Согласно Директиве ЕС, гражданин, уже получавший временный статус, имеет право повторно обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Это не обязывает страну принимать человека обратно, но просьба будет рассмотрена с учетом текущей ситуации в Украине.

При повторном обращении о предоставлении временной защиты в Германии следует ехать в ту землю или округ, где человек был зарегистрирован перед выездом. Может случиться так, что там не будет налицо социальное жилье для беженцев. А центры для беженцев принимают только лиц, впервые приехавших в Германию, поэтому рассчитывать на то, что можно там переждать какое-то время, тоже не стоит.

Наилучшим вариантом для тех, кто планирует повторно обращаться за временной защитой в Германии, является поиск работы, которая позволит самостоятельно оплачивать аренду жилья.

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Украинские беженцы в Германии: полезные ссылки

Подробную информацию по оформлению временной защиты в Германии можно найти на сайтах:

А чтобы получить больше информации о том, как живут те, кто уже переехал в Германию и что учесть украинцам, которые решаются на этот шаг, советуем прочитать полезную статью в блоге TransferGo.

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