У Празі закінчилися місця: де у Чехії більше не надають українцям безкоштовне житло

У деяких містах Чехії більше не надають безкоштовне житло українцям. Біженці у країні мають право на безплатне проживання протягом 150 днів. Але місця є не всюди.

Прага, наприклад, більше не має змоги забезпечувати українців безкоштовним розміщенням. Ще декілька міст у Чехії також більше не в змозі надавати гуманітарне житло. Куди звертатися українським біженцям, які прибувають до Чехії і потребують місця для проживання — читайте далі.

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Які міста Чехії переповнені

Переселенці з України, які прибувають до Чехії, можуть подати заявку на отримання безкоштовного житла в одному із KACPU – Крайових центрів допомоги Україні. Проте українців попереджають: спершу слід перевірити, чи у цьому місті досі надають гуманітарне розміщення.

Безкоштовного житла більше немає у KACPU таких міст:

Прага;

Пржибрам;

Млада-Болеслав;

Бенешов.

В інших населених пунктах заяви на житло приймаються в KACPU від 8:00 до 12:00 за графіком.

Для тих, хто шукає безплатне житло у Середньочеському краї, є варіант звернутися тільки до двох KACPU — у містах Кутна Гора та Кладно. Але варто бути готовим, що біженців можуть направити до будь-якого зручного населеного пункту в цьому регіоні.

Водночас короткочасне розміщення можна отримати 24/7 у містах Острава та Брно. Зазначимо, що у столиці Чехії Празі з 1 вересня короткочасне житло не надають.

Нагадаємо, Чехія розглядає суттєві зміни до умов проживання українців. Уряд не виключає скорочення терміну безплатного розміщення переселенців зі 150 днів до 120 чи навіть 90 днів.

Що таке Надзвичайна невідкладна допомога у Чехії

Українці можуть отримати додаткову виплату в Чехії — Надзвичайну невідкладну допомогу (MOP). Це програма для осіб, які вже отримували соцвиплати, але потребують термінової фінансової підтримки.

Йдеться про одноразову виплату в особливо критичних випадках. Наприклад, якщо особа ризикує опинитися без даху над головою, має проблеми зі здоров'ям чи втратила документи. Допомога MOP не призначена для регулярних і передбачуваних витрат біженців.

Як подати заявку на Надзвичайну невідкладну допомогу в Чехії — читайте у цьому матеріалі.