Зокрема, Чехія готується до можливого сценарію, коли деякі українці можуть забажати залишитися в країні навіть після закінчення терміну тимчасового захисту. Влада розглядає можливість надання цим особам такої можливості. Про це розповів міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Читайте також Українців у Ірландії вже майже 100 тисяч: у які міста їдуть та чи вистачає для них житла

Що буде з українцями у Чехії після 2025 року?

Так, у Чехії закликають знайти спільне європейське рішення щодо умов для українців.

Міністр зазначив, що потрібне уніфіковане рішення, адже, якщо окремі держави зараз почнуть вигадувати власні рішення, то цілком логічно, що українці, які хотіли б залишитися після закінчення тимчасового захисту у 2025 році — порівнювали б і думали, у якій країні вигідніше.

За його словами, українців не будуть просити виїхати з країни після закінчення захисту.

Я не можу уявити ситуацію, коли одного дня людям просто скажуть: "Йдіть усі додому". Очевидно, що багато людей з України зацікавлені у поверненні. Між вереснем і жовтнем кількість людей з України на нашій території зменшилась приблизно на 14 тисяч,

– звернув увагу Віт Ракушан.

Але досвід інших міграційних криз свідчить, що певна частина людей матиме в країні якось облаштоване існування, перспективу для своїх дітей у школі, і не захочуть вкотре змінювати середовище для своєї дитини, матимуть відчуття особистої економічної стабільності тощо.

Ракушан підкреслив, що таким людям треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії. Водночас у Чехії не намагаються спонукати якомога більше українців залишитися в країні.

Голова МВС пояснює: у Чехії поважають позицію української сторони, щоб українців не сприймали як біженців, бо Україні треба буде повернути значну частину населення, щоб оговтатися від війни та розбудовувати країну.

У якій країні Європи найнижчий рівень безробіття?

За останніми даними, Чеська Республіка є лідером серед європейських країн за рівнем працевлаштування громадян. Такого висновку дійшли у статистичній організації Єврокомісії.

Рівень безробіття статистично визначається так: вираховують відсотковий показник кількості безробітних осіб до загальної робочої сили (тобто до всіх працездатних осіб у країні віком від 15 до 74 років).

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС. Наступною державою у рейтингу є Мальта – 2,7%, а далі йде Німеччина – 3%. Найвищий показник безробіття в Іспанії – аж 11,5%. У Греції цей рівень сягає 10,9%, а у Швеції та Естонії – по 7,6%.

Середній рівень безробіття у країнах Євросоюзу становить 5,9%. Це майже 13 мільйонів осіб.