Зокрема, мовиться про безплатне житло та навчання українських дітей у школах. Що треба знати про нові зміни – дізнайтеся далі!

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Які зміни чекають на українців у Чехії

Згідно з внесеними змінами до законодавства, українці матимуть можливість продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року. Втім, варто зазначити, що умови прихистку будуть іншими.

Прихисток

Так, надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році зміниться. Зокрема, скоротиться термін безплатного розміщення.

В уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців зі 150 днів до 120 чи до 90 днів,

– заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Освіта дітей

Також передбачається, що оновлений пакет законів Lex Ukrajina стосуватиметься й умов освіти українських дітей. Плани щодо встановлення окремого періоду реєстрації дітей біженців у дитячому садку чи середній школі будуть скасовані. Ще для них більше не створюватимуть спеціальні класи чи відділення.

Натомість школи матимуть можливість адаптувати свої освітні програми виключно для українських дітей, учнів та студентів, які мають статус тимчасового захисту на термін менш як рік.

Біженці з депортацією

Парламентський комітет з питань безпеки дав "зелене світло" важливій поправці. Згідно із запропонованими змінами, біженці з України, яким суд присудив депортацію, більше не зможуть користуватися тимчасовим захистом.

Наразі виконання вироків про депортацію відстрочено до завершення терміну тимчасового захисту засудженого.

У Чехії суттєво змінять умови підтримки українців / Фото UnSplash

Що буде з українцями у Чехії після 2025 року

Євросоюз оголосив про те, що до 2025 року тимчасовий захист, наданий українським громадянам у його державах-членах, буде припинено. Тому Чехія, як і багато інших держав, готується до можливого сценарію, коли деякі українці можуть забажати залишитися в країні навіть після закінчення терміну.

Так, за словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, українців не будуть просити виїхати з країни після закінчення захисту. Він підкреслив, що охочим залишитися треба просто дати можливість, згідно з добре продуманою схемою, залишитись у Чехії. Водночас країна не намагається спонукати якомога більше українців залишитися в країні.