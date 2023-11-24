Прага, например, больше не может обеспечивать украинцев бесплатным размещением. Еще несколько городов в Чехии тоже больше не в состоянии предоставлять гуманитарное жилье. Куда обращаться украинским беженцам, прибывающим в Чехию и нуждающимся в местах проживания — читайте дальше.

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Какие города Чехии переполнены

Прибывающие в Чехию переселенцы из Украины могут подать заявку на получение бесплатного жилья в одном из KACPU – Краевых центров помощи Украине. Однако украинцев предупреждают: сначала следует проверить, предоставляют ли в этом городе до сих пор гуманитарное размещение.

Бесплатного жилья больше нет у KACPU таких городов:

Прага;

Пршибрам;

Младо-Болеслав;

Бенешов.

В других населенных пунктах заявления на жилье принимаются в KACPU с 8:00 до 12:00 по графику.

Для тех, кто ищет бесплатное жилье в Среднечешском крае, есть вариант обратиться только к двум KACPU – в городах Кутна Гора и Кладно. Но стоит быть готовым, что беженцев могут направить в любой удобный населенный пункт в этом регионе.

В то же время кратковременное размещение можно получить 24/7 в городах Острава и Брно. Отметим, что в столице Чехии Праге с 1 сентября кратковременное жилье не предоставляют.

Напомним, Чехия рассматривает существенные изменения условий проживания украинцев. Правительство не исключает сокращения срока бесплатного размещения переселенцев со 150 дней до 120 или даже 90 дней.

Что такое Чрезвычайная неотложная помощь в Чехии

Украинцы могут получить дополнительную выплату в Чехии – Чрезвычайную неотложную помощь (MOP). Это программа для лиц, уже получавших соцвыплаты, но нуждающихся в срочной финансовой поддержке.

Речь идет об одноразовой выплате в особо критических случаях. Например, если человек рискует оказаться без крова, имеет проблемы со здоровьем или потерял документы. Помощь MOP не предназначена для регулярных и предполагаемых расходов беженцев.

Как подать заявку на Чрезвычайную неотложную помощь в Чехии – читайте этом материале.